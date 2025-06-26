16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИТ-холдинг Т1: Управление бизнес-процессами на основе данных — абсолютный тренд на рынке

Читали 7

Управление на основе данных стало жизненно необходимым для российских компаний. Один из главных факторов их развития — способность эффективно собирать и аккумулировать большие объемы информации, а также выявлять в них корреляции. Другой заметной тенденцией является усиление из кибербезопасности. Такими выводами поделился Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 на ПМЭФ-2025.

По словам спикера, переход к дата-центричной модели особенно ярко проявляется в ключевых секторах экономики. Эта тенденция подтверждается совместным исследованием Т1 и Фонда "Сколково", результатами которого Дмитрий Харитонов поделился на сессии "Цифровая экономика: стратегические инициативы бизнеса". В числе технологических приоритетов российских компаний — генеративный ИИ, прогнозная аналитика и анализ больших данных. Именно они сегодня становятся ключевыми драйверами сохранения конкурентоспособности и развития бизнеса.

В ритейле анализ данных позволяет детально изучить покупательское поведение, что приводит к оптимизации очередей и ускорению реализации товаров. В промышленности для оперативной обработки телеметрии и принятия производственных решений используются цифровые двойники и аналитические модули в составе АСУ ТП. А в логистике данные применяются в целях предиктивного анализа технического состояния подвижного состава и перенаправления логистических цепочек.

Тренды сферы также обсуждались на сессии "Как большие данные делают экономику умнее". Спикер отметил, что безопасность информации стала неотъемлемой частью "гигиены" бизнеса и требует новых подходов к построению киберзащиты.

"Сегодня компании, использующие большие данные, являются более конкурентоспособными. При этом критически важно не только аккумулировать массивы информации, но и обеспечивать высокий уровень защищенности. Российский бизнес перешел от классических хранилищ к озёрам, научился работать одновременно со структурированными и неструктурированными данными, применять графовые базы и другую сложную аналитику. Дальнейшее развитие именно в этом направлении может открыть принципиально новые модели и подходы для кросс-поведенческой аналитики клиентов", — отметил Дмитрий Харитонов.

Версия для печати

Новости

Назад. 26 июня 2025
ИТ-холдинг Т1: Управление бизнес-процессами на основе данных — абсолютный тренд на рынке
Психолог ВСК посоветовал общаться с чат-ботами не больше 30 минут в день
ИТ-холдинг Т1: каждый пятый талантливый подросток в России обладает потенциалом ИТ-лидера

В России и мире

В Самаре обсудили нацпроект "Кадры" и потребности рынка труда

В студии ГТРК "Самара" прошла пресс-конференция, посвящённая национальному проекту "Кадры". Он ориентирован на решение одной из ключевых задач современной экономики — обеспечение предприятий квалифицированной рабочей силой.

Публиковать или нет: на ПМЭФ обсудили роль социальных сетей в бизнесе

В последний день Петербургского международного экономического форума в кафе "Авито Бизнес 360" состоялась экспертная дискуссия о трендах в креативе в соцсетях. Эксперты обсудили тенденции, которые помогают развивать бизнес и продвигать личный бренд.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

Ученая Дарья Волкова: "Внедрение ИИ способствует интенсивному развитию промышленности"

Россия взяла курс на переход к "Индустрии 4.0". Огромную роль в этом процессе играет внедрение искусственного интеллекта в производственные системы. Магистрант Волгоградского государственного технического университета Дарья Волкова уже несколько лет работает в данном направлении и стремится сделать существенный вклад в развитие промышленности страны. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" молодая ученая рассказала о своих успехах и перспективах использования ИИ.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самарской области ограничат численность домашних животных

Специалисты Самарской губернской думы завершили работу над поправками в региональный закон, который регулирует вопросы в области обращения с животными. В частности, вводятся новые правила для владельцев домашних питомцев.

Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии право на проведение мероприятия в 2025 г. получил Самарский Союз молодежи - территориальная общественная организация Российского Союза молодежи в Самарской области.

Он и она