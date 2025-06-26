16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИТ-холдинг Т1: каждый пятый талантливый подросток в России обладает потенциалом ИТ-лидера

Читали 20

Представители нового поколения ИТ-специалистов больше хотят создавать удобные пользовательские интерфейсы и управлять командами, чем заниматься классической разработкой. К такому выводу пришел ИТ-холдинг Т1 по итогам исследования на фестивале "День технологий" в Международном детском центре "Артек". В опросе приняли участие около 400 школьников.

Исследование состоялось на фестивале в честь 100-летия "Артека". Профориентационный тест выявил, что у 22% ребят ярче всего проявились таланты в сфере UX/UI-дизайна. На втором месте оказалась роль тимлида (18%), третье место разделили "аналитик" и "разработчик" (по 12% у каждой специальности), а на четвертом — профессия тестировщика (9%). Остальные 27% участников не показали высокой склонности к какой-либо конкретной роли.

Анализ данных выявил и другую важную тенденцию: новое поколение ИТ-специалистов — это универсалы. У большинства ребят был обнаружен умеренный потенциал сразу в нескольких областях. Например, 278 из 378 участников (73%) показали средний уровень склонности к тестированию, а 260 (69%) — к разработке, что говорит о широком спектре компетенций и гибкости мышления.

"Результаты опроса в "Артеке" показали, что склонности к творчеству и управлению у будущих ИТ-специалистов выходят на первый план. Поэтому важно смещать фокус с подготовки исключительно технических исполнителей на развитие лидеров с междисциплинарными навыками. Общая задача ИТ-компаний и вузов — создать среду, в которой эти таланты смогут максимально раскрыться", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

На фестивале "День технологий" в "Артеке" стенд ИТ-холдинга Т1 посетили более 900 детей. Помимо профориентационного теста, ребята участвовали в бизнес-игре, где смогли почувствовать себя предпринимателями и сгенерировать идеи для ИТ-стартапов. Для младшей аудитории — 10-12 лет — эксперты Т1 провели лекцию об основах кибербезопасности, где в доступной форме рассказали, как создавать надежные пароли и распознавать уловки мошенников.

Методология:

Профориентационный тест проходил в формате интерактивного чат-бота: участникам нужно было представить себя сотрудниками ИТ-компании и выбрать утверждения из 20 пар, наиболее соответствующие их взглядам. На основе ответов система начисляла баллы по пяти ключевым ИТ-ролям ("разработчик", "аналитик", "тестировщик", "дизайнер" и "тимлид"), определяя сильные стороны и предрасположенность школьника к той или иной деятельности. Уровень склонности по каждой роли определялся по шкале: 6-8 баллов — высокий, 3-5 — средний, 0-2 — низкий. Один участник мог показать разные уровни таланта сразу в нескольких сферах. Общее количество участников профориентационного теста — 378 детей.

Версия для печати

Новости

Назад. 26 июня 2025
Психолог ВСК посоветовал общаться с чат-ботами не больше 30 минут в день
ИТ-холдинг Т1: каждый пятый талантливый подросток в России обладает потенциалом ИТ-лидера

В России и мире

"Гипровостокнефть" приглашает на 7-ю международную конференцию в Самаре

13-14 августа в Самаре состоится 7-я международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организует мероприятие ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" при поддержке группы компаний "Зарубежнефть" и правительства Самарской области.

РСХБ представил карьерные возможности студентам Самарского государственного экономического университета

Самарский филиал РСХБ посетили студенты 2 курса факультета "Финансы и кредит" СГЭУ. Ребята пообщались с руководством банка — заместителем директора по малому, среднему и микробизнесу Андреем Линкером и заместителем директора по рознице Дарьей Сикритовой. Они рассказали о специфике Россельхозбанка, как опорного банка агропромышленного комплекса, а также о своем карьерном пути в банковской сфере.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

Ученая Дарья Волкова: "Внедрение ИИ способствует интенсивному развитию промышленности"

Россия взяла курс на переход к "Индустрии 4.0". Огромную роль в этом процессе играет внедрение искусственного интеллекта в производственные системы. Магистрант Волгоградского государственного технического университета Дарья Волкова уже несколько лет работает в данном направлении и стремится сделать существенный вклад в развитие промышленности страны. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" молодая ученая рассказала о своих успехах и перспективах использования ИИ.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самарской области ограничат численность домашних животных

Специалисты Самарской губернской думы завершили работу над поправками в региональный закон, который регулирует вопросы в области обращения с животными. В частности, вводятся новые правила для владельцев домашних питомцев.

Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии право на проведение мероприятия в 2025 г. получил Самарский Союз молодежи - территориальная общественная организация Российского Союза молодежи в Самарской области.

Он и она