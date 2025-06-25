"Lada Sport Rosneft" стала победителем этапа Российской серии кольцевых гонок

25.06.2025 13:45 Читали 10

В Санкт-Петербурге на автодроме "Игора Драйв" прошел второй этап Российской серии кольцевых гонок.

Победителем субботней гонки в топовой категории "Туринг" SMP TCR Russia стал пилот "Лады Спорт" Иван Чубаров. Заезд проходил после ночного ливня, и решающим стал выбор шин. Команда угадала, выбрав смешанный тип резины, и в итоге Чубаров финишировал с преимуществом почти в полминуты.

Третьим в этой гонке стал пилот "Lukoil Racing Twins Team" сызранский автогонщик Михаил Симонов.

В классе "Супер-продакшн" в субботу "Лада Спорт" добилась двойного успеха: Леонид Панфилов выиграл заезд, Андрей Петухов стал вторым.

Это обеспечило команде победу и в командном зачете.

В воскресенье в категории "Туринг" пилоты Самарской области до подиума не добрались, а в "Супер-продакшн" Андрей Петухов стал бронзовым призером.