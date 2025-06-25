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Голкипер Иван Ломаев покидает "Крылья Советов"

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Голкипер Иван Ломаев покидает ФК "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба.

За пять лет в команде Ломаев провел 114 матчей во всех турнирах, отразил пять пенальти. 

В сезоне 2024/25 принял участие в 14 играх, пропустил 23 мяча и дважды сыграл "на ноль". 

В составе "Крыльев" получил звание "Мастер спорта России". 

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Назад. 25 июня 2025
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