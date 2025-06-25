Объём российского рынка ИИ в медицине к 2030 году может достигнуть порядка 78 млрд рублей

25.06.2025 12:09 Читали 12

По оценкам экспертов, объём российского рынка ИИ в медицине вырос до 12 млрд рублей в 2024 году и к 2030 году может увеличиться более чем в 6 раз, достигнув порядка 78 млрд рублей, при этом рынок ключевых ИИ-продуктов: ассистенты, сводки, экспертные системы, к концу десятилетия может составить 65 млрд рублей.

Как цифровые ассистенты помогают врачам оптимизировать документооборот и минимизировать рутинные действия, а также о новых подходах к автоматизации медицины с помощью искусственного интеллекта рассказал Владимир Воскобоев, руководитель проектов направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1), на стратегической сессии в рамках "Цифровой прокачки региона" в Оренбурге.

Врачи ежедневно сталкиваются с большим объёмом документации, поэтому медицинские учреждения всё активнее внедряют ИИ-инструменты, способные взять на себя часть рутинных задач. Такие решения позволяют ускорить заполнение протоколов, повысить точность ведения записей и снизить нагрузку на персонал, освобождая время для общения с пациентами и принятия медицинских решений.

"Эксперт — это не тот, кто всё помнит, а тот, кто знает, где быстро найти нужную информацию. Именно в этом врачам помогает цифровой ассистент", — подчеркнул Владимир Воскобоев.

СмартПротокол — голосовой ассистент, который помогает врачу заполнять протокол осмотра за 30 секунд. Система распознаёт речь, идентифицирует пациента и врача, сверяет данные с клиническими рекомендациями согласно ФЗ 323 и автоматически вносит информацию в МИС.

МедКонтроль — ИИ-модуль, проверяющий медицинские документы на соответствие нормативам. Он помогает снизить риски штрафов со стороны ФОМС и других контролирующих органов, сверяя данные "до и после" редактирования. Также в системе предусмотрены функции прогнозирования затрат и аналитики финансовой эффективности медорганизации.

МедГид — ассистент по поиску в медицинских базах знаний. За считанные секунды система находит информацию по нормативным документам, рекомендациям и инструкциям, разбивая ее на отдельные блоки и предоставляя ссылки на оригинальные источники. Это упрощает ежедневную работу врача и даёт возможность быстро обращаться к официальным материалам.

Инициатива "Цифровая прокачка региона" проходит при участии ИТ-лидеров и властей из разных субъектов РФ. В фокусе — масштабирование успешных ИИ-практик в здравоохранении, образовании, транспорте и госсекторе.