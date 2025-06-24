Летний сезон и здоровье ЖКТ: эксперты Страхового Дома ВСК напоминают о важности профилактики

24.06.2025 15:41 Читали 15

Летний период традиционно связан с повышенной нагрузкой на ЖКТ. Пикники, шашлыки, употребление скоропортящихся продуктов на природе — все это требует особого внимания к профилактике возможных нарушений. В преддверии активного летнего периода, сопровождающегося изменениями в питании и увеличением потребления алкоголя и нерегулярных приемов, пищи врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Полина Шубина призывает каждого оценить состояние своего пищеварения и придерживаться профилактических мер для сохранения здоровья ЖКТ.

Для сохранения здоровья, прежде всего, важны профилактические меры. Проходить обследование у гастроэнтеролога в целях профилактики следует каждые 1–2 года, и чаще при наличии жалоб на самочувствие. На первичной консультации врач определяет частоту дальнейших посещений в зависимости от того, был ли установлен диагноз и каков он. Некоторые состояния, такие как язвенный колит, требуют более частого контроля, тогда как другие, например, синдром Жильбера или перегиб желчного пузыря, не нуждаются в постоянном наблюдении. Особое внимание следует уделить факторам риска: наследственная предрасположенность к онкологии органов пищеварения, избыточная масса тела, курение, частое употребление спиртного или ранее выявленные вирусные гепатиты. Даже при отсутствии симптомов в таких случаях обязательно регулярное посещение специалиста.

Для оценки состояния органов пищеварения врачи часто назначают общий анализ крови. Он позволяет обнаружить признаки воспаления или анемии, которые могут указывать на проблемы с ЖКТ. Еще один доступный метод диагностики — УЗИ брюшной полости. С его помощью проверяют состояние печени, поджелудочной железы и желчного пузыря. Также при наличии показаний проводят тесты на наличие бактерии Helicobacter pylori, которая может вызывать гастрит и язву желудка. Один из таких тестов — С-13-уреазный дыхательный тест.

Стоит учесть, после 45 лет крайне важно регулярно проходить скрининговые обследования желудочно-кишечного тракта, даже если человека ничего не беспокоит. В рамках профилактических проверок в поликлиниках предлагают фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) и анализ кала на скрытую кровь. ФГДС позволяет врачу визуально оценить состояние слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, а при необходимости взять образец ткани для биопсии. Тест на скрытую кровь в кале помогает выявить возможные проблемы в кишечнике. Если результат положительный, может потребоваться колоноскопия для более детального изучения. Эти исследования особенно важны, потому что рак желудка и кишечника остается одной из самых распространенных онкологических заболеваний в нашей стране. Игнорировать такие проверки не стоит — ранняя диагностика спасает жизни.

В зависимости от симптомов и состояния здоровья врач также может порекомендовать дополнительные методы, например, компьютерную томографию, рентген с контрастом или другие лабораторные анализы. Важно перед сдачей любых анализов проконсультироваться с врачом, чтобы избежать бесполезных процедур, таких, например, как копрограмма, которая сегодня считается малоинформативной.

"Для поддержания здоровья пищеварения следует минимизировать стресс с помощью методов релаксации, поддерживать физическую активность для улучшения работы кишечника и отказаться от вредных привычек, негативно влияющих на слизистую желудка. Также придерживаться сбалансированного рациона с достаточным содержанием клетчатки, питаться регулярно, избегая длительных перерывов между приемами пищи, и пить необходимое количество воды. Ведь забота о пищеварительной системе — это не только лечение уже возникших проблем, но и их предотвращение. Кроме того, регулярные медицинские обследования и соблюдение простых правил здорового образа жизни позволяют сохранить хорошее самочувствие и активность на долгие годы", — отметила врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Полина Шубина.