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Пройти ИТ-лагерь и попасть на стажировку в Т1 смогут студенты со всей страны

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ИТ-холдинг Т1 продолжает прием заявок на летний образовательный интенсив для студентов технических направлений. В этом году формат ИТ-лагеря Т1 стал более гибким: пройти онлайн-обучение и поработать над реальными проектами смогут ребята со всей страны. Лучшие из них встретятся в очном финале, который пройдет в августе в трёх городах России.

К участию в лагере приглашаются студенты 3-4 курсов бакалавриата и окончившие 2-й курс в этом году, а также учащиеся магистратуры по техническим и ИТ-специальностям. На первом этапе предусмотрено онлайн-обучение: интенсивы по пяти ИТ-направлениям на выбор (frontend- и backend-разработка, тестирование, аналитика и администрирование), практические задания и мастер-классы по развитию "гибких навыков". Далее участники сформируются в проектные команды и при поддержке менторов разработают решения для реальных задач из бэклога внутренней автоматизации ИТ-холдинга Т1.

Финальный этап пройдет в формате однодневного соревнования, где команды защитят свои проекты перед экспертами Т1. Участники также смогут пройти собеседования и получить оффер на стажировку в компании. Ожидается, что на разных этапах участие в ИТ-лагере примут более 1500 человек.

"Развитие молодых талантов — важная часть стратегии Т1. Мы вовлекаем в образовательный процесс ведущих экспертов компании и делаем упор на практическую работу, чтобы создавать реальные карьерные возможности для нового поколения ИТ-специалистов", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Программа ИТ-лагеря Т1 помогает студентам технических специальностей получить первый опыт работы в команде, познакомиться с ИТ-индустрией изнутри и найти карьерные возможности в одном из крупнейших технологических холдингов страны. Регистрация открыта до 3 июля, онлайн-обучение стартует 8 июля, а очные финалы пройдут в августе.

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Новости

Назад. 24 июня 2025
Пройти ИТ-лагерь и попасть на стажировку в Т1 смогут студенты со всей страны

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