ПМЭФ: Россельхозбанк прогнозирует рост потока сельского туризма до 1,5 млн путешественников в год

23.06.2025 16:58 Читали 13

В 2028 году турпоток на объекты сельского и агротуризма может составить 1,5 миллиона путешественников в год. Об этом заявила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова в ходе сессии "Новые возможности продвижения гастротуризма в России" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Россельхозбанк системно поддерживает развитие агротуризма в России. С 2021 года работает цифровая платформа "Своё За городом", созданная для популяризации агротуристических предложений. На площадке представлен широкий спектр услуг — от мастер-классов и гастрономических туров до многодневных экскурсий с проживанием на фермах. Банк предоставляет фермерам возможность бесплатно размещать информацию о своих хозяйствах, а туристам — удобно планировать поездки по стране.

Как отметила Елена Батурова, агротуризм сегодня — это не только возможность выехать за город, но и полноценный культурный, гастрономический и образовательный опыт. Через платформу "Своё за городом" Россельхозбанк формирует новые форматы внутреннего туризма, поддерживает фермерские хозяйства, которые получают стабильный дополнительный источник дохода, и способствует развитию сельских территорий как точек притяжения для широкой аудитории.

"Потенциал агротуризма огромен, а интерес к этому направлению растет: если раньше подобные предложения были редкостью, то сегодня на платформе "Своё За городом" доступно около 900 туров. В 2024 году турпоток в сфере сельского туризма составил 400 тысяч человек, а к 2028 году мы прогнозируем увеличение этого показателя до 1,5 млн путешественников", — отмечает Елена Батурова.

От фермы до ресторанной подачи

РСХБ активно развивает сотрудничество между фермерами и ресторанами: банк создал маркетплейс фермерских продуктов "Своё Родное" и запустил проект "Ресторанный гид". Эта инициатива объединяет производителей и рестораторов, заинтересованных в поставках свежих и качественных продуктов напрямую с фермерских хозяйств.

Также одним из наиболее активно развивающихся направлений стал гастрономический туризм. Платформа "Своё За городом" запустила сервис, в рамках которого на фермах проводятся ужины от известных шеф-поваров, организуются мастер-классы с использованием локальных продуктов и реализуются форматы pop-up-ресторанов, совмещающие высокий уровень кухни и аутентичную сельскую атмосферу.

Фермы всё чаще становятся не просто локацией для посещения, а полноценным медиапространством. На ряде площадок проходят премьерные кинопоказы в партнёрстве с ведущими онлайн-кинотеатрами. Для туристов организуются тематические квесты с участием актёров, а также цифровые досуговые форматы, рассчитанные на вовлечение всей семьи. Это позволяет сделать агротуризм не просто отдыхом, а насыщенным культурным опытом.

Отдельное внимание уделяется доступности поездок. В партнёрстве с крупными операторами каршеринга фермерские маршруты интегрированы в рекомендованные автомобильные маршруты выходного дня. Пользователи получают специальные предложения и бонусы, что делает сельский туризм удобным и привлекательным вариантом для жителей городов.