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Ольга Сорокина на ПМЭФ 2025 рассказала о балансе между ценностью страховой услуги и защитой данных

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За последние годы страховой рынок сделал значительный шаг в сторону цифровой трансформации. Сегодня многое можно получить онлайн — от покупки полиса и оформления страхового случая до обращения к врачу в рамках ДМС. Однако у процесса есть и обратная сторона — это уровень защиты данных клиентов, которыми обмениваются участники рынка. Задача страховщика — соблюсти грань между удобством сервисов, скоростью получения услуги и безопасностью персональных данных. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Темная сторона финтеха. Удобство сервиса vs безопасность" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие представители НСПК, крупных игроков сегмента телеком, IT и финансовых компаний.

Страховой бизнес тесно связан с работой с данными — чтобы правильно оценить все риски и предоставить клиентам персонализированный сервис важно анализировать значительный массив информации. Например, в медицинской отрасли за последнее время был совершен существенный шаг вперед и благодаря цифровизации — внедрены электронные медкарты, широко применяется телемедицина.

Ключевой вопрос, который встает перед бизнесом — как безопасно хранить и обмениваться этими данными так, чтобы информация была под защитой. С одной стороны, потребитель цифрового сервиса опасается утечки чувствительной информации, с другой — при отсутствии удобных и безопасных каналов коммуникации россияне сами подвергают персональные данные риску. Например, при пересылке результатов анализов через зарубежные мессенджеры. По мнению Ольги Сорокиной, важно "обелить" эти пользовательские тропы — создать полностью прозрачный и контролируемый клиентский путь, сделав цифровые продукты такими же удобными, как привычные мессенджеры, но при этом защищенными.

Пример эффективного взаимодействия бизнеса и государства — экспериментально-правовые режимы (ЭПР), позволяющие пилотировать цифровые инновации в контролируемой и безопасной правовой среде, и в итоге — адаптировать регулирование к новым технологическим реалиям. Так, в рамках действующей цифровой песочницы сегодня тестируется проект по расширению возможностей телемедицины — в рамках ЭПР разрешено проведение онлайн консультации у любого врача клиники, в которой пациент ранее был на очном приеме. Для россиян это означает повышение доступности и качества оказания медпомощи, в частности, отсутствие очереди на запись на прием к врачу, что особенно актуально в отдаленных регионах. Страховщикам новация позволяет развивать сервисы по превенции заболеваний, направленные на снижение риска появления у пациентов критических проблем со здоровьем.

"Цифровая трансформация, особенно в сфере здравоохранения — это больше, чем просто удобные решения для граждан. Внедрение инноваций позволяет решать важные государственные задачи, такие как улучшение демографических показателей, увеличение продолжительности жизни и снижение количества критических заболеваний. И базой здесь является создание безопасной среды для обмена данными между страховщиками, клиниками и государственными сервисами. Сейчас участники финансового рынка совместно с Минздравом, Банком России, Минэкономразвития и Минцифры обсуждают концепцию ЭПР по передаче медицинских документов граждан в страховые организации с помощью новой услуги в Суперсервисе "Мое здоровье" на Госуслугах с согласия клиента. А также немаловажной является задача по созданию и обмену обезличенными медицинскими датасетами в целях создания предиктивных моделей. Мы понимаем, что для внедрения инноваций зачастую требуется время. Яркий пример — автострахование. Еще несколько лет назад удалось предоставить клиентам возможность дистанционного урегулирования по Каско, и потребовалось значительное время, чтобы в рамках законодательства мы смогли масштабировать технологию на ОСАГО. Несмотря на все вызовы, которые есть на этом пути, отказываться от инноваций не стоит. В итоге важно выстроить все процессы так, чтобы клиенты могли получать сервис быстро, удобно и безопасно", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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Назад. 23 июня 2025
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