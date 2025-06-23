РСХБ: в АПК происходит структурная перестройка с акцентом на пищевую промышленность

23.06.2025 15:31 Читали 12

Объём производства российской пищевой промышленности с 2019 года увеличился на 96% до 11,8 трлн рублей. Это говорит о том, что при сохранении высоких темпов создания сырьевой массы в АПК активно растёт производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Одна из ключевых ниш на ближайшие годы — рынок готовой продукции. Эту тенденцию на сессии "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии" Петербургского международного экономического форума объяснила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

"Россия обеспечена необходимой товарной массой практически по всем основным продуктам питания. Теперь мы наблюдаем структурную перестройку АПК: при продолжении роста сельского хозяйства фокус агробизнеса смещается к увеличению производства продукции с высокой добавленной стоимостью", — констатировала Ирина Жачкина.

Вывод основан на данных рынка: за 2019–2024 гг. производство в сельском хозяйстве выросло на 53% до 8,9 трлн рублей, а в пищевой промышленности — на 96% до 11,8 трлн рублей.

В пищевой промышленности устойчиво увеличивается выручка, наблюдается отчётливая положительная тенденция в экспорте. Так, поставки за границу муки (продукция передела зерновых) за последние 5 лет увеличились вдвое, кондитерских изделий — на треть.

Реализация дорогой продукции глубокой переработки за рубежом обеспечивает поступление большей прибыли в Россию, что конвертируется в инвестиции в дальнейший рост агросектора, объяснила Ирина Жачкина.

Один из самых перспективных ниш пищевой промышленности — готовая еда.

"Экономия времени и спрос на разнообразие — два мощных драйвера, перестраивающих наш подход к питанию. Пищевая индустрия ответила на эти запросы появлением рынка готовой еды. И это глобальный тренд. Сейчас доля готовой еды в каналах продаж пока скромная — чуть более 6%. С учётом опыта европейских стран с сопоставимым потребительским поведением, где население в 1,5–2 раза меньше, потенциал роста нашего рынка — не просто кратный, а взрывной", — отметила Ирина Жачкина.