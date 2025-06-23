В Самарской области ограничат численность домашних животных

23.06.2025 15:55 Читали 6

Специалисты Самарской губернской думы завершили работу над поправками в региональный закон, который регулирует вопросы в области обращения с животными. В частности, вводятся новые правила для владельцев домашних питомцев.

Во-первых, в законе будет закреплена обязанность жителей региона регистрировать своих животных. Авторы инициативы объясняли, что эта мера позволит упорядочить содержание питомцев и их перемещение на территории региона. Еще одна причина - решение проблемы безнадзорных животных.

"Перечень домашних животных, подлежащих обязательной регистрации, и порядок будут установлены постановлением правительства Самарской области", - говорится в законопроекте.

Во-вторых, предлагается установить требования к количеству домашних животных, содержащихся в жилых помещениях и на частных земельных участках. Авторы инициативы ориентировались на опыт других регионов, в частности, Кировской и Нижегородской. По их словам, мера направлена на регулирование численности животных.

"Предельное количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, на каждые 12 кв. м площади составляет не более двух кошек и одной собаки высотой в холке более 30 см или двух собак высотой в холке до 30 см, - указано в законопроекте. - Предельное количество домашних животных при содержании на земельных участках (не занятых жилыми и нежилыми помещениями), принадлежащих юрлицам, ИП и физическим лицам на праве собственности или ином законном основании, на каждые 50 кв. м площади не более одной собаки высотой в холке более 30 см или трех собак высотой в холке до 30 см".

Помимо этого, законопроект разрешает приютам для животных осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) домашних питомцев по соглашению с их владельцами, оказывать ветеринарные и иные услуги. Пунктам временного содержания можно будет возвращать на прежние места обитания бездомных собак и кошек, не проявляющих немотивированную агрессивность и не причинивших вред здоровью или жизни человека.

Также уточняются территории общего пользования, где запрещены нахождение бродячих животных и организация мест для их прикорма. Это площади, набережные, скверы, пляжи, бульвары и площадки вблизи торговых объектов и торговых мест.

"Под запретом прикорма животных без владельцев понимается запрет на неоднократный (два или более раз) прикорм одним и тем же лицом одного и того же животного без владельца или разных животных без владельцев, осуществляемый в пределах одной или нескольких территорий", - уточняется в документе.

Судя по информации, опубликованной на сайте губернской думы, законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании парламента. Депутатам будет предложено принять его в первом чтении.