16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самарской области ограничат численность домашних животных

Читали 6

Специалисты Самарской губернской думы завершили работу над поправками в региональный закон, который регулирует вопросы в области обращения с животными. В частности, вводятся новые правила для владельцев домашних питомцев.

Во-первых, в законе будет закреплена обязанность жителей региона регистрировать своих животных. Авторы инициативы объясняли, что эта мера позволит упорядочить содержание питомцев и их перемещение на территории региона. Еще одна причина - решение проблемы безнадзорных животных.

"Перечень домашних животных, подлежащих обязательной регистрации, и порядок будут установлены постановлением правительства Самарской области", - говорится в законопроекте.

Во-вторых, предлагается установить требования к количеству домашних животных, содержащихся в жилых помещениях и на частных земельных участках. Авторы инициативы ориентировались на опыт других регионов, в частности, Кировской и Нижегородской. По их словам, мера направлена на регулирование численности животных.

"Предельное количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, на каждые 12 кв. м площади составляет не более двух кошек и одной собаки высотой в холке более 30 см или двух собак высотой в холке до 30 см, - указано в законопроекте. - Предельное количество домашних животных при содержании на земельных участках (не занятых жилыми и нежилыми помещениями), принадлежащих юрлицам, ИП и физическим лицам на праве собственности или ином законном основании, на каждые 50 кв. м площади не более одной собаки высотой в холке более 30 см или трех собак высотой в холке до 30 см".

Помимо этого, законопроект разрешает приютам для животных осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) домашних питомцев по соглашению с их владельцами, оказывать ветеринарные и иные услуги. Пунктам временного содержания можно будет возвращать на прежние места обитания бездомных собак и кошек, не проявляющих немотивированную агрессивность и не причинивших вред здоровью или жизни человека.

Также уточняются территории общего пользования, где запрещены нахождение бродячих животных и организация мест для их прикорма. Это площади, набережные, скверы, пляжи, бульвары и площадки вблизи торговых объектов и торговых мест.

"Под запретом прикорма животных без владельцев понимается запрет на неоднократный (два или более раз) прикорм одним и тем же лицом одного и того же животного без владельца или разных животных без владельцев, осуществляемый в пределах одной или нескольких территорий", - уточняется в документе. 

Судя по информации, опубликованной на сайте губернской думы, законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании парламента. Депутатам будет предложено принять его в первом чтении.

Версия для печати

Новости

Назад. 23 июня 2025
В Самарской области ограничат численность домашних животных
РСХБ: в АПК происходит структурная перестройка с акцентом на пищевую промышленность
В Сергиевском районе в ДТП разбился водитель кроссовера, влетевшего в грузовик
Звонки без преград: технология VoWiFi стала доступна для абонентов "Ростелекома"
Стали известны матчи "Крыльев Советов" и "Акрона" на МИР РПЛ 2025/26
Пётр Фрадков: "Быстро меняющиеся технологические решения спецтеха требуют нового механизма финансирования"
В России создана первая система оценки научного потенциала вуза
В Самаре арестовали мать предполагаемой пособницы в убийстве семьи Тарховых

В России и мире

Авито и АНО "Национальные приоритеты" будут способствовать развитию человеческого капитала

Авито и АНО "Национальные приоритеты" подписали соглашение на ПМЭФ-2025 о комплексном взаимодействии по развитию кадрового потенциала страны и поддержке нацпроектов "Кадры", "Молодёжь и дети". Основные направления сотрудничества включают информационную поддержку реализации национальных проектов, а также совместную работу над инициативами, связанными с занятостью населения.

Артем Кумпель: "Базовые ценности специалистов не разделяют поколения"

В рамках сессии "Ценностная повестка как фактор профориентации молодых кадров для развития человеческого капитала", прошедшей 21 июня на Петербургском международном экономическом форуме, участники обсудили влияние социально-культурных ценностей на мотивацию и карьерные предпочтения молодежи. Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, подчеркнул необходимость учитывать особенности разных поколений при найме сотрудников.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самарской области ограничат численность домашних животных

Специалисты Самарской губернской думы завершили работу над поправками в региональный закон, который регулирует вопросы в области обращения с животными. В частности, вводятся новые правила для владельцев домашних питомцев.

Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии право на проведение мероприятия в 2025 г. получил Самарский Союз молодежи - территориальная общественная организация Российского Союза молодежи в Самарской области.

Он и она