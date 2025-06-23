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Звонки без преград: технология VoWiFi стала доступна для абонентов "Ростелекома"

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Абоненты "Ростелекома" в 13 регионах получили доступ к технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi), которая позволяет совершать и принимать голосовые звонки и СМС в зонах, где мобильная связь недоступна или ограничена, но есть подключение к Wi-Fi.

Технология помогает совершать вызовы на верхних и цокольных этажах зданий, в местах с высокой нагрузкой на сеть, таких как новые ЖК и районы с плотной застройкой. Также услуга позволит оставаться на связи, совершать звонки и отправлять СМС в случае, если сотовая связь временно недоступна.

Услуга VoWiFi бесплатная и становится доступной автоматически, звонок тарифицируется как обычный голосовой трафик, включенный пакет мобильного интернета при этом не расходуется.

Звонки по VoWiFi уже доступны для абонентов пакетных предложений "Ростелекома" в Воронежской, Иркутской, Новосибирской, Пензенской, Сахалинской, Томской, Ульяновской и Челябинской областях. Также ей могут воспользоваться в республиках Адыгея, Бурятия и Тыва, Алтайском и Ставропольском краях.

Планируется, что VoWiFi в будущем смогут использовать абоненты во всех регионах присутствия оператора.

Ольга Кравцова, директор продуктового офиса MVNO "Ростелекома":

Мы представляем нашим клиентам технологию VoWiFi, благодаря которой можно оставаться на связи даже там, где с мобильной связью возникают трудности. Больше не придется искать точку, где сигнал проходит без помех — достаточно подключить телефон к любой Wi-Fi-сети. Воспользоваться новой технологией можно, подключив уникальное пакетное предложение "Ростелекома". Мы знаем, что наши пользователи ценят удобство и высокое качество связи, и стремимся использовать технологичные решения, чтобы сделать коммуникации еще более комфортными".

Технология доступна на большинстве современных смартфонов на Android. Для того чтобы ей воспользоваться, необходимо включить функцию "Вызовы через Wi-Fi" или VoWiFi в настройках смартфона, убедиться, что смартфон подключен к Wi-Fi-сети с доступом в интернет, а в правом верхнем углу телефона отображается иконка VoWiFi. При выходе из зоны Wi-Fi телефон автоматически переключается на совершение и прием вызовов в доступной мобильной сети, если абонент не настроил какие-либо ограничения. Работа VoWiFi в iOS пока не поддерживается.

Абоненты "Ростелекома" смогут пользоваться услугой не только в домашнем регионе, но и на территории всей страны. Чтобы совершать звонки через Wi-Fi, достаточно регистрироваться в сети любого оператора раз в четыре часа.

Подробнее о пакетном предложении "Ростелекома" можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00. 

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Назад. 23 июня 2025
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