Пётр Фрадков: "Быстро меняющиеся технологические решения спецтеха требуют нового механизма финансирования"

23.06.2025 10:47 Читали 20

Высокотехнологическому сектору и сфере двойных технологий свойственно развитие в быстроменяющихся условиях, когда ситуация требует стремительного ответа на происходящие перемены, и механизмы финансирования цепочек разработки, производства и поставки продукции должны соответствовать этому вызову — быть адаптивными и кастомизированными под технологическую специфику в каждом конкретном случае.

Таким мнением поделился Петр Фрадков, председатель ПСБ, в ходе своего выступления в ходе панельной сессии партии "Единая Россия" "Технологии двойного назначения и будущее глобального лидерства", состоявшейся в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

"Нельзя быть технологическим лидером просто потому, что так положено. Ситуация меняется, решения в сфере высокотеха принимаются быстро — будь то крупная промышленность или малые предприятия. И быстрая реакция на меняющиеся обстоятельства в части технологического аспекта требует нестандартных механизмов финансирования — это, в частности, не прямое финансирование или вхождение в капитал отдельных компаний, а создание фонда фондов, который позволял бы точечно поддерживать отдельные решения с учетом их индивидуальных особенностей: стадии разработки и производства, технологической специфики, конкретной сферы и т. д.", — сказал Петр Фрадков.

Таким образом, по его словам, требуется гибкий механизм подключения финансового инструмента под быстро меняющуюся реальность, при этом под каждую отраслевую технологию нужны сильные партнеры, в том числе и отраслевые. ПСБ готов такие решения внедрять и будет формировать экосистему для спецтеха, которая будет отвечать всем современным вызовам. И это является логичным этапом развития ПСБ, имеющего обширную экспертизу в сфере работы с ОПК и поддерживающего развитие спецтеха.

Петр Фрадков также затронул вопрос изменения ролевых моделей при использовании искусственного интеллекта, в частности, в технологиях двойного назначения, когда искусственный интеллект берет на себя функционал сбора информации, анализа, оптимизации и пр., а человек задает рамки использования возможностей искусственного интеллекта.

"Например, сфера развития беспилотных систем — видимо, человек должен определять рамки использования, правила игры при создании виртуальных полигонов, при виртуальном тестировании этих систем перспективных вооружений, потому что это другая экономика, другая стоимость принятия решений, а в итоге и другие системы финансирования и планирования с учетом индивидуальных особенностей", — резюмировал Петр Фрадков.

В мероприятии также приняли участие начальник Управления президента РФ по государственной политике в сфере ОПК Виктор Евтухов, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы", специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Технологии" АСИ Дмитрий Песков, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Якушев, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, председатель правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий" Андрей Безруков. Модерировал сессию заместитель секретаря генерального совета партии, руководитель центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия", депутат Государственной думы Александр Сидякин.