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В России создана первая система оценки научного потенциала вуза

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ИТ-холдинг Т1 разработал ее для сотрудников и профессорско-преподавательского состава МГИМО.

ИТ-холдинг Т1 завершил проект цифровизации Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом стало известно по итогам подписания партнерского соглашения на ПМЭФ-2025. За три месяца работы Т1 внедрил мобильное приложение для студентов, обеспечил вуз цифровым обходным листом, кадровым электронным документооборотом, а также с нуля создал систему оценки научного потенциала и перевел обучающие процессы для студентов с Zoom на российский ВКС-сервис DION.

Разработанная командой Т1 наукометрическая система — это первое в России решение, которое позволяет университету агрегировать и анализировать научную активность профессорско-преподавательского состава: публикации в профильных журналах, награды. Платформа используется как для внутреннего управления, так и для отслеживания научного потенциала вуза в целом. В отличие от зарубежных аналогов, она полностью адаптирована под требования импортозамещения и представляет единую витрину данных с детализацией по авторам.

Студентам, в свою очередь, стало доступно мобильное приложение, где они могут отслеживать оценки в электронной зачетке, просматривать расписание и учебные планы, взаимодействовать с преподавателями и бронировать аудитории. Т1 также внедрил в МГИМО платформу корпоративных коммуникаций DION. Система позволяет проводить видеоконференции с автоматической расшифровкой и использовать режим вебинара, где можно разделить участников на спикеров и слушателей — это особенно удобно для лекций. DION уже используется для учебных занятий, совещаний и академических встреч: студенты подключаются без регистрации, что снижает нагрузку на ИТ-службы.

"Мы создали для МГИМО не просто набор отдельных приложений, а единую цифровую экосистему — для Т1 это в том числе часть миссии по трансформации образования. Вместе мы создаём инфраструктуру, где на фундамент вуза ложится наша технологическая экспертиза, давая синергетический эффект: университет получает новые возможности для развития, а студенты — принципиально иной уровень образовательного опыта", — подчеркнул Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Еще одно нововведение — цифровой обходной лист. Теперь учащиеся подают заявку онлайн, а ответственные сотрудники проверяют отсутствие задолженностей перед вузом. При их наличии система автоматически отправляет уведомление и указывает, какие действия нужно предпринять. Ожидается, что решение сократит время прохождения процедуры на порядка 40% и уменьшит очереди в три раза.

Для сотрудников вуза и административного персонала Т1 дополнительно автоматизировал процесс по согласованию и обработке служебных записок. Управление по работе с персоналом уже тестирует электронное оформление отпусков — в дальнейшем эта возможность появится во всех подразделениях. Сотрудники также получили новый инструмент для обращений в ИТ-службу: теперь заявки на техподдержку можно подавать через личный кабинет, а не только по телефону или электронной почте.

"Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что без цифровизации университет развиваться не может. Мы работаем над цифровыми решениями — за последние месяцы нам удалось добиться серьезного прорыва. Прежде всего, студенты стали ближе к университету, глубже погрузились в университетскую жизнь, в то, что происходит в МГИМО. Это — то, что действительно важно", — отметил Анатолий Торкунов, ректор МГИМО.

В будущем Т1 и МГИМО планируют продолжить сотрудничество, в том числе реализовывать совместные программы и проекты в части импортозамещения и цифровизации, включая внедрение решений с использованием искусственного интеллекта.

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Назад. 23 июня 2025
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