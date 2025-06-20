Страховой Дом ВСК и Инфомаксимум на ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве

20.06.2025 16:27 Читали 9

В рамках Петербургского международного экономического форума 2025 года Страховой Дом ВСК и Инфомаксимум заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ направлен на развитие цифровых решений на стыке страховой отрасли и высоких технологий, включая генеративный искусственный интеллект и процессную аналитику.

Соглашение подписали член Совета директоров, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК по развитию бизнеса Ольга Сорокина и генеральный директор Инфомаксимум Александр Бочкин. В центре совместной работы — развитие технологического суверенитета, поддержка отечественных разработчиков и внедрение передовых ИТ-инструментов в ключевые бизнес-процессы.

Член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина: "Цифровизация бизнес-процессов является одной из стратегических задач нашей компании. Мы активно тестируем, создаем и развиваем различные технологичные решения, используя осознанный подход к инвестициям в инновации. Еще в 2023 году мы пропилотировали Process & Task Mining в урегулирование убытков по ДМС, так как технология продемонстрировала большой потенциал, сразу после пилота провели масштабирование технологии в компании, на сейчас ВСК — единственный игрок страхового рынка, использующий процессную аналитику в промышленных масштабах. Расширение сотрудничества с Инфомаксимум позволит апробировать процессную аналитику и генеративный ИИ не только в классическом исследовании бизнес-процессов, но и, например, в исследовании клиентского пути в цифровых каналах".

В рамках партнерства компании сосредоточатся на использовании генеративного ИИ для повышения эффективности бизнес-процессов, создании цифровой инфраструктуры для глубокой аналитики, а также внедрении решений, способствующих росту цифровой зрелости отрасли. Отдельное внимание будет уделено развитию отечественных информационных систем и повышению эффективности взаимодействия между ИТ-компаниями и финансовыми структурами.

"Партнерство со Страховым Домом ВСК демонстрирует, как ИИ, Process Mining и Task Mining могут стать неотъемлемой частью страхового сектора. Мы понимаем задачи отрасли и готовы предложить практичные инструменты для их решения. Нацелены на совместную работу — без громких слов и с акцентом на результат", — отметил Александр Бочкин.

Глава Мордовии Артём Здунов: "В республике создаются инновационные решения на стыке процессной аналитики и искусственного интеллекта. И очень важно, что интерес к этому проявляют компании федерального уровня. Мы обеспечиваем благоприятные условия, а компании реализуют проекты — в этом суть эффективного взаимодействия. Уверен, что достигнутые договоренности послужат началом долгого и результативного сотрудничества".

Стороны подчеркнули приверженность принципам открытого диалога, равноправия, соблюдению законодательства и защите конфиденциальной информации.