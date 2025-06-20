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ПСБ и ВЭБ.РФ поддержат производство первого в России электромобиля "Атом"

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ПСБ, ВЭБ.РФ и АО "КАМА" в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали договор синдицированного кредитования на сумму 24 млрд рублей для запуска электромобиля "Атом" в серийное производство. Свои подписи под документом поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, и Игорь Поваразднюк, генеральный директор АО "КАМА".

"Атом" станет первым отечественным серийным электромобилем, созданным в России с нуля. Автомобиль будет обладать запасом хода до 500 км и разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд. "Атом" оснастят собственной электронной архитектурой: кибербезопасной операционной системой "Атом" ОС, цифровым маркетплейсом и уникальным идентификатором "Атом" ID. Управление электромобилем будет производиться с помощью руля с сенсорным дисплеем, голосового помощника и проекции дополненной реальности на лобовом стекле (AR HUD).

"ПСБ уже много лет поддерживает российский автопром и участвует в его развитии. Наш совместный проект направлен на укрепление локализации производства и вносит существенный вклад в развитие отечественных поставщиков компонентов и ПО. Его можно смело назвать инновационным и масштабным, поскольку он соответствует Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года. Мы продолжим развивать сотрудничество с ВЭБ. РФ и российскими производителями в целях поддержки приоритетных отраслей экономики", - сказал Петр Фрадков.

"Это амбициозный проект, призванный подтвердить возможности российской промышленности в области высоких технологий. Правительство признало проект приоритетным и включило его в программу "Фабрики проектного финансирования". Этот инструмент позволяет предоставлять проекту государственную субсидию на компенсацию роста ключевой ставки на всем сроке кредитования. Мы расширяем пул финансовых партнеров в проектном финансировании - к организации синдицированного кредитования в рамках "Фабрики" присоединился ПСБ", - отметил Игорь Шувалов.

"За короткий срок команде "Атома" удалось с чистого листа построить электромобильную платформу, разработать современную цифровую архитектуру автомобиля и создать предсерийные прототипы. Теперь вместе с ПСБ и ВЭБ мы с уверенностью вступаем в новый важный этап - индустриализацию и запуск серийного производства первого серийного отечественного электромобиля", - резюмировал Игорь Поваразднюк.

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