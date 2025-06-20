16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

НОТА и РусГидро планируют совместное развитие решений в области искусственного интеллекта

Читали 15

Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников РусГидро в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнеры сосредоточатся на создании технологий, которые повысят эффективность энергетических компаний и укрепят суверенитет отрасли.

Соглашение предусматривает совместную работу над цифровыми решениями в области искусственного интеллекта и аналитики данных. Помимо этого, компании сфокусируются на работе в сфере технической поддержки и обеспечения бесперебойной работы корпоративных информационных систем. РусГидро также познакомится с продуктами и сервисами ИТ-холдинга Т1 в целях их потенциального использования при реализации проектов по цифровой трансформации.

"Технологии и опыт вендора НОТА помогут РусГидро оптимизировать процессы и усилить конкурентоспособность в условиях глобального технологического перехода. Мы видим большой потенциал в совместных проектах и готовы предложить наиболее эффективные практики и продукты в области импортозамещения", — комментирует Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директор ИТ-холдинга Т1.

"Мы давно и внимательно наблюдаем за развитием искусственного интеллекта с точки зрения применения его в энергетике, — говорит Александр Чариков, заместитель генерального директора ПАО "РусГидро". — В рамках форума мы подписали соглашение с одним из лидеров рынка решений ИИ и собираемся сфокусироваться на нескольких вопросах. Это прежде всего применение технологий искусственного интеллекта в организации закупочной деятельности. А также оптимизация процессов работы с локальными нормативными актами, инструкциями и другими внутренними документами; проверка проектной документации на соответствие СНиП, ГОСТ, сводным правилам и технической политике Группы РусГидро. Это хоть и не самые звучные, но на наш взгляд, самые эффективные направления для ИИ с точки зрения реального сокращения трудозатрат. Также интересны чат-боты по внутренним сервисным услугам, поиск аномалий в энергопотреблении на собственные производственные и хозяйственные нужды, контроль соблюдения техники безопасности и регламентов технологических процессов. С точки зрения соблюдения требований регуляторов, видим очень важной тему ИИ-анализа документов на наличие персональных и других чувствительных данных для последующей организации их защиты".

Стороны также планируют участие в совместных мероприятиях для обмена опытом и продвижения российских технологических решений.

Версия для печати

Новости

Назад. 20 июня 2025
НОТА и РусГидро планируют совместное развитие решений в области искусственного интеллекта
ПСБ и "Передовые технологии" будут совместно развивать рынок российского телекомоборудования
Исследование ИТ-холдинга Т1 и РУССОФТ: спрос на российские ИТ-решения определяется стратегией развития ИКТ, а не только геополитикой
ПМЭФ-2025: "Российская газета" и Россельхозбанк запустили масштабный проект "Лица АПК"
ПСБ обсудил с экспертами развитие инноваций в России
РСХБ: каждый второй россиянин выбирает накопительный счет для сбережений
РСХБ: рынок биотехнологий в АПК вырастет до 190 млрд руб. к 2028 году

В России и мире

20% ВВП России: на ПМЭФ прошел паблик-ток об эффективности МСП

18 июня в кафе "Авито Бизнес 360" паблик-ток об эффективности в бизнесе открыл деловую программу Авито на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Предприниматели и эксперты из разных сфер обсудили вызовы, тренды и стратегии развития малого и среднего бизнеса в современных условиях.

Рекордные 13,5 млн самозанятых в России: как обеспечить справедливое регулирование платформенной экономики

В рамках Петербургского международного экономического форума на сессии "Платформенная экономика — экономика будущего времени" Влад Федулов, управляющий директор Авито, рассказал об особенностях регулирования и цифровых платформ и необходимости правового регулирования различных категорий самозанятых, а также об учете особенностей платформ занятости для обеспечения справедливых и эффективных условий на рынке труда.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии право на проведение мероприятия в 2025 г. получил Самарский Союз молодежи - территориальная общественная организация Российского Союза молодежи в Самарской области.

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она