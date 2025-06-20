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Исследование ИТ-холдинга Т1 и РУССОФТ: спрос на российские ИТ-решения определяется стратегией развития ИКТ, а не только геополитикой

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Более половины крупных компаний (54%) встраивают проекты по миграции на российские технологии в стратегию развития собственных информационных систем. И лишь 14% рассматривают импортозамещение исключительно как вынужденную реакцию на геополитические изменения. Такие выводы содержатся в исследовании "Особенности автоматизации и цифровизации крупного российского бизнеса", которое провели ИТ-холдинг Т1 и Ассоциация РУССОФТ.

Аналитики, на основе опроса представителей свыше 70 российских крупных компаний, выяснили, что только 16,7% из них уже не зависят от иностранных ИТ-решений или достигнут этого в 2025–2026 годах. Результаты исследования показывают: востребованность отечественных ИТ-решений определяется не только политикой импортозамещения, но и объективными задачами цифровизации бизнеса, государства и общества. Даже если требования по импортозамещению будут отменены, внутренний спрос на современные, технологичные и адаптивные продукты российского производства сохранится.

Абсолютным приоритетом при выборе ИТ-партнера представители российских компаний назвали соответствие высоким требованиям информационной безопасности. Вторым по важности критерием стало "Наличие сертифицированных сотрудников и статуса партнера от вендоров". Компании видят в этом подтверждение стабильности, опыта и глубокой технологической экспертизы подрядчика. Способность предоставлять полный цикл услуг вышла на третье место.

Среди серьезных барьеров для быстрой миграции на отечественные системы участники исследования чаще всего называли высокую стоимость новых программных продуктов, проблему их совместимости с существующей цифровой инфраструктурой и недостаточную функциональную зрелость российских аналогов. Также значимыми факторами были названы сопротивление сотрудников новым системам (отметили 79,5% респондентов), дефицит квалифицированных кадров, трудности эксплуатации решений с открытым кодом и нехватка отечественной технологической базы (серверы, СХД).

Примечательно, что более половины организаций (59%), включая крупные, готовы сотрудничать с небольшими ИТ-компаниями ради специфических компетенций и надежной репутации, хотя лишь десятая часть (10,3%) доверяют малым поставщикам реализацию большинства своих проектов.

"Результаты исследования наглядно демонстрируют смещение фокуса требований крупного бизнеса. На первый план выходят гарантии безопасности и подтвержденная экспертиза разработчиков — это важный сигнал для рынка. Он говорит о зрелости корпоративных пользователей, которые ищут не просто поставщика услуг, а технологического партнера, способного решать конкретные и часто уникальные задачи на всех этапах жизненного цикла ИТ-проекта — от консалтинга до поддержки", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

"Мы видим, что хотя компании инвестируют в переход на отечественные решения, этот процесс часто воспринимается как тактическая необходимость. Более того, она не всегда синхронизирована с общей цифровой трансформацией, о чем говорит показатель частичной интеграции у более половины опрошенных. Сохраняющиеся сложности с заменой системного и промышленного ПО указывают на необходимость дальнейшего развития не только самих продуктов, но и экосистемы вокруг них. Это затрагивает и вопросы совместимости решений, подготовки кадров и модернизации отечественной аппаратной базы", — комментирует Валентин Макаров, президент Ассоциации РУССОФТ.

Исследование "Особенности автоматизации и цифровизации крупного российского бизнеса" проведено на основе анкетного опроса 78 российских компаний. Основной фокус был направлен на организации с численностью сотрудников от 400 до более 5000 человек из ключевых отраслей экономики: промышленности, банков и финансов, торговли, ИТ и нефтегазового сектора.

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Новости

Назад. 20 июня 2025
Исследование ИТ-холдинга Т1 и РУССОФТ: спрос на российские ИТ-решения определяется стратегией развития ИКТ, а не только геополитикой
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