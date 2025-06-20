ПМЭФ-2025: "Российская газета" и Россельхозбанк запустили масштабный проект "Лица АПК"

20.06.2025 11:03 Читали 5

АО "Россельхозбанк" и официальное издание правительства РФ "Российская газета" объявили о старте совместного проекта "Лица АПК". Церемония презентации проекта состоялась на полях Петербургского международного экономического форума, чтобы подчеркнуть стратегическое значение агропромышленного комплекса для экономики России.

Проект "Лица АПК" призван стать зеркалом новейшей истории возрождения и динамичного развития российского агропромышленного комплекса. Его главные цели - выделить ключевые фигуры отрасли, продемонстрировать ее современное состояние, впечатляющие достижения и обозначить перспективы развития.

В основе проекта - эксклюзивные интервью с лидерами АПК: представителями власти, руководителями крупных агрохолдингов, инвесторами и общественными деятелями, чья работа напрямую связана с развитием АПК и обеспечением продовольственной безопасности страны. Среди спикеров - вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. А также представители бизнеса - председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, Виктор Линник (Мираторг), Андрей Самохин (Сады Придонья), Александр Рудаков (ЭКО-культура), Владимир Маслов (Агроэко), Борис Титов (Абрау-Дюрсо), Штефан Дюрр (ЭкоНива), фермер Олег Сирота и многие другие.

Проект "Лица АПК" также включает рейтинг лидеров агросектора по каждому региону РФ, который сопровождается подробной информацией о профессиональном пути и основных достижениях аграриев.

Основная площадка проекта - сайт "Российской газеты" (rg.ru), где опубликованы интервью с федеральными и региональными лидерами АПК.

"Мы впервые решили аккумулировать информацию о лидерах АПК, чтобы общество лучше знало о масштабах и значимости работы агросектора, который каждый день обеспечивает нашу страну продуктами питания. Оценивая успехи агропромышленного комплекса за 25 лет, нельзя забывать, что за ними стоят конкретные люди - фермеры, управленцы, инвесторы, государственные деятели. Те, кто поверил в будущее отрасли и направил свою энергию на то, чтобы оно состоялось. Именно благодаря им российский агросектор вышел из тяжелейшего состояния и занял лидирующие позиции по производству и экспорту продовольствия в мире. Проект "Лица АПК" - одновременно дань уважения и попытка зафиксировать те изменения, которые произошли в отрасли за четверть века", - прокомментировал глава РСХБ Борис Листов.