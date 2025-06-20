ПМЭФ-2025: "Российская газета" и Россельхозбанк запустили масштабный проект "Лица АПК"

Проект "Лица АПК" призван стать зеркалом новейшей истории возрождения и динамичного развития российского агропромышленного комплекса. Его главные цели - выделить ключевые фигуры отрасли, продемонстрировать ее современное состояние, впечатляющие достижения и обозначить перспективы развития.
В основе проекта - эксклюзивные интервью с лидерами АПК: представителями власти, руководителями крупных агрохолдингов, инвесторами и общественными деятелями, чья работа напрямую связана с развитием АПК и обеспечением продовольственной безопасности страны. Среди спикеров - вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. А также представители бизнеса - председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, Виктор Линник (Мираторг), Андрей Самохин (Сады Придонья), Александр Рудаков (ЭКО-культура), Владимир Маслов (Агроэко), Борис Титов (Абрау-Дюрсо), Штефан Дюрр (ЭкоНива), фермер Олег Сирота и многие другие.
Проект "Лица АПК" также включает рейтинг лидеров агросектора по каждому региону РФ, который сопровождается подробной информацией о профессиональном пути и основных достижениях аграриев.
Основная площадка проекта - сайт "Российской газеты" (rg.ru), где опубликованы интервью с федеральными и региональными лидерами АПК.
"Мы впервые решили аккумулировать информацию о лидерах АПК, чтобы общество лучше знало о масштабах и значимости работы агросектора, который каждый день обеспечивает нашу страну продуктами питания. Оценивая успехи агропромышленного комплекса за 25 лет, нельзя забывать, что за ними стоят конкретные люди - фермеры, управленцы, инвесторы, государственные деятели. Те, кто поверил в будущее отрасли и направил свою энергию на то, чтобы оно состоялось. Именно благодаря им российский агросектор вышел из тяжелейшего состояния и занял лидирующие позиции по производству и экспорту продовольствия в мире. Проект "Лица АПК" - одновременно дань уважения и попытка зафиксировать те изменения, которые произошли в отрасли за четверть века", - прокомментировал глава РСХБ Борис Листов.