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РСХБ: каждый второй россиянин выбирает накопительный счет для сбережений

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Россельхозбанк проанализировал сберегательное поведение россиян. По данным исследования РСХБ, почти каждый второй опрошенный житель страны выбирает накопительные счета для сбережений. Также большая часть участников исследования (42%) сообщили, что делают сбережения с целью формирования финансовой подушки.

Вклад рубль бережёт

По данным исследования РСХБ, 45% опрошенных россиян выбирают откладывать на собственные цели с помощью накопительных счетов. Вторым по популярности инструментом среди участников исследования стали депозиты — их выбирают 30% опрошенных. Также, чтобы накопить капитал, россияне используют инвестиции в фондовый рынок (6%), валютные инструменты (6%) и инвестиции в недвижимость (3%). 10% опрошенных отметили, что предпочитают хранение наличных дома.

Порядка 5–15% от своего дохода готовы ежемесячно откладывать большая часть россиян — 76% опрошенных. Пополнять свои накопления на сумму, составляющую 15–20% от доходов, выбирают 14%. Более четверти (20–30% от доходов) и более трети (от 30% ежемесячного дохода) обычно откладывает каждый десятый россиянин (10%).

Спать спокойно с финансовой подушкой

Большая часть опрошенных — 42% признались, что делают сбережения с целью формирования финансовой подушки. Почти каждый пятый житель страны (18%) откладывает деньги на путешествия. О долгосрочной перспективе — формировании пассивного дохода — думают 14% опрошенных и делают сбережения с этой целью. Желание улучшить свои жилищные условия также вдохновляет на накопления: равное количество опрошенных (по 13%) копят на покупку недвижимости или ремонт.

56% опрошенных сообщили, что в 2025 году собираются откладывать больше, чем в предыдущем. Остальные 44% планируют откладывать столько же, сколько и в 2024 году.

Экспертное мнение

"Макроэкономические условия остаются благоприятными для формирования сбережений, — комментирует руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич. — Банк России твердо намерен снизить инфляцию до целевого значения в 4% и держать процентные ставки на повышенном уровне ровно столько, сколько потребуется. В 2025 году ожидается начало цикла снижения ключевой ставки — поэтому сейчас хорошее время, чтобы зафиксировать доходность, переложив часть сбережений с накопительных счетов в депозиты".

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