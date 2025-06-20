РСХБ: рынок биотехнологий в АПК вырастет до 190 млрд руб. к 2028 году

20.06.2025 10:02 Читали 15

Биотехнологии в АПК являются инструментом для роста эффективности производства продуктов питания. Промышленное использование биологических процессов поможет аграриям увеличивать урожайность, получать функциональные продукты с новыми свойствами и качествами и снижать себестоимость продукции. В стоимостном выражении объем рынка биотехнологий в сельском хозяйстве, по прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ), может вырасти до 190 млрд руб. в перспективе трех лет.

Использование биотехнологий в России активно развивается последние несколько лет и имеет высокий потенциал роста: по прогнозам ЦОЭ РСХБ, к 2028 году объем рынка всех биотехнологий составит свыше 4,2 млн тонн продукции, что эквивалентно 700 млрд руб. в стоимостном выражении. При этом на отрасль сельского хозяйства приходится практически треть объема российского рынка — 26%, что составляет 149 млрд рублей, а к 2028 году потенциал роста составит 190 млрд рублей, причем кумулятивный эффект для смежных отраслей может быть выше оценки.

В агробиотехнологии входят развитие биологических средств защиты растений (пестицидов и регуляторов роста), биоудобрений и ветеринарных технологий (вакцины и фармацевтические препараты для животных), биотехнологии для производства компонентной базы (аминокислоты, витамины, ферменты), использование биотехнологических методов в селекции растений и животных.

ЦОЭ РСХБ выделяет три ключевых направления развития биотехнологических методов в АПК в ближайшие три года:

разработка и внедрение критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств;

создание лекарственных средств для ветеринарного применения;

использование биотехнологических методов для получения растений и животных с улучшенными и/или заданными свойствами.

"Области применения биотехнологий в АПК за последние несколько лет значительно расширились за счет снижения стоимости микробного синтеза в несколько раз, что позволяет производителям снизить себестоимость продукции. При этом повышается и эффективность производства за счет увеличения урожайности сортов и гибридов, применения биологизированных удобрений и уменьшения потерь при транспортировке и хранении продукции. При этом использование биологических препаратов позволяет аграриям уйти от использования химических аналогов и производить органическую продукцию", — отмечают эксперты ЦОЭ РСХБ.

Основными на российском рынке биотехнологий являются три группы продуктов: на основе биомассы микроорганизмов, культур клеток и их производных, микробных метаболитов и продуктов микробного синтеза и переработки биосырья, в том числе биокатализаторами.

Стремление к здоровому образу жизни увеличивает интерес к функциональным продуктам, где биотехнологии используются для получения пищевых ингредиентов, за счет которых продукты приобретают новые свойства, например, обогащение витаминами и микроэлементами, пребиотиками. Также с помощью микроорганизмов можно получить новые продукты питания: безлактозное молоко и сладкие белки, клеточное мясо, интерес к которым растет в связи с потребностью в специализированном питании, ростом числа пищевых аллергий и интересом поколения Z к снижению потребления продуктов животного происхождения. Так, например, сладкие белки браззеин и монеллин, производимые с помощью биотехнологий, имеют коэффициент сладости в 3 тыс. раз выше, чем у сахара, но при этом не увеличивают гликемический индекс.

Россельхозбанк развивает высокотехнологичные проекты по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции: финансирование от банка получил первый завод в России по глубокой переработке гороха мощностью 70 000 тонн сырья в год, в рамках которого планируется производить протеин, крахмал, клетчатку и отруби. Запуск первой очереди завода состоялся в конце 2023 года. В настоящее время ведется строительство второй очереди, со сроком окончания строительства — июль 2026 года.

Дальнейшее внедрение биотехнологий в отрасли АПК будет способствовать привлечению квалифицированных кадров в отрасль за счет создания высокотехнологичных рабочих мест в сфере исследований и разработок.