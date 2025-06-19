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"Солар" и НОТА предложат совместное решение для безопасной разработки

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ГК "Солар", архитектор комплексной кибербезопасности, и вендор НОТА (ИТ-холдинг Т1) подписали соглашение о технологическом партнерстве в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны обеспечат совместимость решений для безопасной разработки приложений "Солара" с продуктами НОТА. Партнеры также рассмотрят возможности развития совместимости в сфере сетевой безопасности и защиты данных.

Компании интегрируют комплексное решение для безопасной разработки приложений Solar appScreener с DevOps-конвейером платформы "Сфера", в который входят необходимые для разработки продукты: git-инструмент для совместной работы над кодом Сфера.Код, решение для непрерывной интеграции разработки программного обеспечения Сфера.CI/CD, система для хранения артефактов разработки Сфера.Дистрибутивы и лицензии. Так, новые и действующие клиенты смогут значительно повысить надежность своих цифровых продуктов, минимизировать риски, связанные с эксплуатацией веб-приложений и ПО.

Решение "Солара" обеспечивает комплексный анализ безопасности приложений, включая статический (SAST), динамический (DAST) анализ, а также анализ сторонних компонентов (OSA), свыше 200 клиентов, которые входят в список самых атакуемых отраслей: государственный, банковский и промышленный сектор, телеком-индустрию, ритейл и ИТ. Для таких заказчиков важна защита инфраструктуры уже на раннем этапе — разработки системы. После выпуска обновленной версии Solar appScreener предлагает улучшенные возможности для оптимизации процессов DevSecOps, что позволяет снизить совокупную стоимость владения (ТСО) безопасной разработкой до 15% после внедрения.

"Мы выводим сотрудничество на новый уровень, подписывая соглашение о технологическом партнерстве. Теперь для более 200 наших клиентов доступна комплексная защита веб-приложений и ПО. Внедрение практик безопасной разработки (DevSecOps) на ранних стадиях позволяет не только минимизировать уязвимости, но и значительно снизить стоимость исправления ошибок, которая обходится в разы дешевле на этапе проектирования, чем на стадии эксплуатации", — комментирует Николай Сивак, коммерческий директор ГК "Солар".

"Сегодня безопасная разработка — это не опция, а необходимость для компаний, работающих с критической инфраструктурой и персональными данными. Интеграция с Solar appScreener дополняет инструментарий платформы "Сфера", позволяя выстраивать полный цикл безопасной разработки на отечественном ПО. Такое объединение снижает издержки, ускоряет выход продуктов на рынок и делает безопасность встроенным стандартом, а не внешним дополнением, — отмечает Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1). — Это не только шаг к цифровому суверенитету, но и способ обеспечить конкурентоспособность российских решений как на внутреннем, так и на внешнем рынке".

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