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ВТБ, РЖД и Т1 расширят сотрудничество в области квантовой защиты данных

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Банк ВТБ и "Российские железные дороги" на ПМЭФ-2025 объявили о расширении трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере ИТ, реализуемого с участием ИТ-холдинга Т1. В рамках нового этапа партнерства стороны сфокусируются на совместной разработке и внедрении решений в области квантовых коммуникаций — технологии, способной обеспечить повышенный уровень защиты данных от существующих и перспективных угроз.

Соглашение предполагает запуск совместного пилотного проекта на базе ВТБ и создание прототипа программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Квантовый криптоанклав" — высокозащищенной платформы нового поколения, предназначенной для конфиденциальной обработки данных и создания моделей машинного обучения в режиме полной анонимности. Решение строится на базе совместной разработки ВТБ и МФТИ для безопасного обмена данными между организациями — криптоанклаве, представленном рынку в 2023 году и не имеющий аналогов в России.

"Квантовый криптоанклав" обеспечит защищенную совместную обработку и использование информации между организациями без риска раскрытия входных данных и с полным контролем исходящего трафика. В основе прототипа лежит технология квантового распределения ключей, которая делает обмен данными между участниками недоступным для перехвата и взлома. Вся архитектура решения построена на российских технологиях и поддерживает автоматическую фильтрацию, шифрование, передачу и анализ информации.

Квантовые коммуникации — стратегический приоритет для всех участников соглашения, дающий новые перспективы развития. Для ВТБ — это ключевой этап цифровой модернизации: банк сможет не только усилить кибербезопасность и предложить клиентам еще более защищенные сервисы, но и укрепить свое лидерство благодаря участию в формировании отраслевых стандартов. РЖД, со своей стороны, обеспечивает инфраструктуру для внедрения и тестирования решений на основе квантовых коммуникаций и способствует цифровизации критической инфраструктуры. ИТ-холдинг Т1 выступает технологическим партнером проекта, отвечая за разработку и внедрение программно-аппаратного комплекса.

"Мы повышаем защиту данных и доверие клиентов благодаря квантовым технологиям. Они выводят безопасность на беспрецедентный уровень и закладывают фундамент для инновационных финансовых сервисов. Совместный проект с РЖД и Т1 — яркое подтверждение нашей готовности отвечать на технологические вызовы будущего и стремления к лидерству в области цифровых решений", — сообщил Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ.

"РЖД сегодня — это не только перевозка грузов, пассажиров и железнодорожная инфраструктура. Мы располагаем одним из самых крупных в стране комплексов ИT и связи, протяженной волоконно-оптической сетью, собственным Центром компетенций по информационной безопасности, активно внедряем "сквозные" цифровые технологии. Развитие квантовых коммуникаций становится логическим продолжением наших усилий по созданию надежной, устойчивой и высокозащищенной информационно-технологической среды", — отметил генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

"Мы рассматриваем квантовые коммуникации как стратегически важное направление для всей ИТ-отрасли. Благодаря синергии с ВТБ и РЖД, мы не просто создаем инновационный продукт, а целенаправленно формируем новый рынок, на котором Россия имеет все шансы занять лидирующие позиции. В этом контексте, "Квантовый криптоанклав" — это не столько прототип, сколько уже сегодня готовый задел для практического применения", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

В рамках ПМЭФ-2025 партнеры продемонстрировали возможности технологии квантовых коммуникаций. На стенде ВТБ была представлена модель "Квантового криптоанклава" — физический макет платформы, который демонстрирует принципы ее работы. Также гости форума ознакомились с видеороликом о практическом применении квантовых коммуникаций в различных сферах экономики.

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