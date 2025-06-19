"Группа Астра" и вендор НОТА создадут единую систему для подбора и обучения персонала

19.06.2025 16:54 Читали 11

Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) и разработчик системного и прикладного ПО "Группа Астра" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Компании планируют тестировать технологическую интеграцию продуктов друг друга, а также рассмотрят возможность создания комплексной линейки программного обеспечения в части HR-Tech и корпоративных коммуникаций.

Партнеры намерены совместить собственные HR-решения — инструмент для автоматизации рекрутмента "Юнион" (вендор НОТА) и систему для обучения и оценки сотрудников Knomary ("Группа Астра"). Так, текущие и потенциальные пользователи смогут получить единое цифровое пространство, охватывающее все этапы работы с кандидатами — от подбора до развития талантов.

Помимо этого, в рамках взаимодействия игроки планируют обеспечить совместную работу платформы корпоративных коммуникаций DION (вендор НОТА) и комплексного решения для удаленного доступа Termidesk, созданного в компании "Увеон облачные технологии" (входит в "Группу Астра"). Удаленный доступ представляет собой способ организации компьютерной сети таким образом, что вся информация, с которой работают сотрудники, сосредоточена в одном месте — терминальном сервере или главном компьютере большой вычислительной мощности. Непосредственно на рабочее место производимые действия лишь транслируются на монитор.

Компании оптимизируют процессы, чтобы создать удобную и безопасную среду для удалённой работы без потери качества связи. Сейчас в подобных сессиях нередко случаются проблемы со звуком и видео из-за низкого сигнала, прерывания или задержек.

"Интеграция наших продуктов для управления персоналом значительно облегчит задачу HR-специалистов — за счет объединения практически всех этапов взаимодействия с сотрудником в "одном окне". Совместимость DION и Termidesk, в свою очередь, решит одну из ключевых проблем коммуникаций в режиме удаленного доступа — качество передачи звука и видео. Оба проекта направлены на оптимизацию конкретных бизнес-процессов и принесут реальную пользу клиентам уже в ближайшее время", — подчеркнул Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1).

"В любом деле залог успеха — это команда грамотных и мотивированных специалистов. Чтобы ее собрать, удержать и развивать, HR-службам приходится прикладывать много усилий, и здесь сложно переоценить значимость автоматизации. Мы уверены: сотрудничество с коллегами из компании НОТА позволит нам предложить заказчикам самые современные, надежные и удобные технологии, с помощью которых можно сократить трудозатраты и при этом сделать работу с персоналом максимально продуктивной и комфортной. Думаю, наши совместные решения будут востребованы и популярны, ведь качественный софт, созданный с учетом потребностей пользователей, позволяет освободить людей от множества рутинных операций, а это открывает новые возможности для роста бизнеса", — отметил Николай Прянишников, главный коммерческий директор "Группы Астра".