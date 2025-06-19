16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Группа Астра" и вендор НОТА создадут единую систему для подбора и обучения персонала

Читали 11

Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) и разработчик системного и прикладного ПО "Группа Астра" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Компании планируют тестировать технологическую интеграцию продуктов друг друга, а также рассмотрят возможность создания комплексной линейки программного обеспечения в части HR-Tech и корпоративных коммуникаций.

Партнеры намерены совместить собственные HR-решения — инструмент для автоматизации рекрутмента "Юнион" (вендор НОТА) и систему для обучения и оценки сотрудников Knomary ("Группа Астра"). Так, текущие и потенциальные пользователи смогут получить единое цифровое пространство, охватывающее все этапы работы с кандидатами — от подбора до развития талантов.

Помимо этого, в рамках взаимодействия игроки планируют обеспечить совместную работу платформы корпоративных коммуникаций DION (вендор НОТА) и комплексного решения для удаленного доступа Termidesk, созданного в компании "Увеон облачные технологии" (входит в "Группу Астра"). Удаленный доступ представляет собой способ организации компьютерной сети таким образом, что вся информация, с которой работают сотрудники, сосредоточена в одном месте — терминальном сервере или главном компьютере большой вычислительной мощности. Непосредственно на рабочее место производимые действия лишь транслируются на монитор.

Компании оптимизируют процессы, чтобы создать удобную и безопасную среду для удалённой работы без потери качества связи. Сейчас в подобных сессиях нередко случаются проблемы со звуком и видео из-за низкого сигнала, прерывания или задержек.

"Интеграция наших продуктов для управления персоналом значительно облегчит задачу HR-специалистов — за счет объединения практически всех этапов взаимодействия с сотрудником в "одном окне". Совместимость DION и Termidesk, в свою очередь, решит одну из ключевых проблем коммуникаций в режиме удаленного доступа — качество передачи звука и видео. Оба проекта направлены на оптимизацию конкретных бизнес-процессов и принесут реальную пользу клиентам уже в ближайшее время", — подчеркнул Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1).

"В любом деле залог успеха — это команда грамотных и мотивированных специалистов. Чтобы ее собрать, удержать и развивать, HR-службам приходится прикладывать много усилий, и здесь сложно переоценить значимость автоматизации. Мы уверены: сотрудничество с коллегами из компании НОТА позволит нам предложить заказчикам самые современные, надежные и удобные технологии, с помощью которых можно сократить трудозатраты и при этом сделать работу с персоналом максимально продуктивной и комфортной. Думаю, наши совместные решения будут востребованы и популярны, ведь качественный софт, созданный с учетом потребностей пользователей, позволяет освободить людей от множества рутинных операций, а это открывает новые возможности для роста бизнеса", — отметил Николай Прянишников, главный коммерческий директор "Группы Астра".

Версия для печати

Новости

Назад. 19 июня 2025
ИТ-холдинг Т1 подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии
НОТА и "Технологии Доверия" будут развивать совместные решения в области ERP и бизнес-консалтинга
ВТБ, РЖД и Т1 расширят сотрудничество в области квантовой защиты данных
"Группа Астра" и вендор НОТА создадут единую систему для подбора и обучения персонала
Т1 займется цифровой трансформацией городской инфраструктуры Севастополя
РСХБ: производство отечественных вин выросло на 19% за последние 3 года
Т1 и "РЖД-Медицина" представили прототип цифровой платформы для предрейсовых медосмотров
Российской промышленности нужны сложные ИТ-решения
"Ростелеком" и Т1 объединяют усилия для укрепления позиций отечественных ИТ-решений на рынке

В России и мире

Рекордные 13,5 млн самозанятых в России: как обеспечить справедливое регулирование платформенной экономики

В рамках Петербургского международного экономического форума на сессии "Платформенная экономика — экономика будущего времени" Влад Федулов, управляющий директор Авито, рассказал об особенностях регулирования и цифровых платформ и необходимости правового регулирования различных категорий самозанятых, а также об учете особенностей платформ занятости для обеспечения справедливых и эффективных условий на рынке труда.

Авито Путешествия и СОГАЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2025

18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума сервис по краткосрочной аренде жилья Авито Путешествия и страховая компания "СОГАЗ" подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили директор Авито Путешествий Артем Кромочкин и исполнительный директор СОГАЗа Елена Епишина.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии право на проведение мероприятия в 2025 г. получил Самарский Союз молодежи - территориальная общественная организация Российского Союза молодежи в Самарской области.

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она