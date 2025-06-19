16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Т1 и "РЖД-Медицина" представили прототип цифровой платформы для предрейсовых медосмотров

Читали 10

ИТ-холдинг Т1 и АО "РЖД-Медицина" продолжают совместную работу по цифровой трансформации медицинского обслуживания транспортной отрасли. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025) партнеры представили прототип платформы для автоматизации предрейсовых медицинских осмотров и договорились о продолжении работы в этом направлении.

Новая разработка станет основой для формирования единых цифровых стандартов проведения обязательных медосмотров в транспортной сфере. Решение автоматизирует ключевые этапы процесса, исключает влияние человеческого фактора, минимизирует риск ошибок и сокращает время осмотров. Цифровая платформа позволяет объединять программно-аппаратные комплексы различных производителей для проведения предрейсовых медицинских осмотров в единую экосистему с общей сводкой и аналитикой по сотрудникам, поддерживает видео- и аудиосвязь с врачом, формирует электронные путевые листы, а также обеспечивает всю полноту документооборота — с возможностью передачи информации в государственные системы.

Прототип платформы был продемонстрирован в интерактивном формате на стенде РЖД на ПМЭФ 2025. Посетители могли протестировать решение на специальном эмуляторе — и определить, можно ли допустить "виртуального машиниста" к поездке по итогам медосмотра. Прототип стал первым шагом к созданию масштабируемой системы, которую можно адаптировать для других отраслей, в том числе автоперевозок и логистики.

Продолжением работы станет создание совместного предприятия, основной целью которого будет внедрение и вывод на рынок единой цифровой платформы и программно-аппаратных комплексов (ПАК) для проведения предрейсовых медицинских осмотров. Эти договоренности зафиксированы в Меморандуме о взаимопонимании и ключевых принципах сотрудничества, который стороны подписали в рамках ПМЭФ.

"Обеспечение медицинской безопасности железнодорожного движения является приоритетным направлением работы "РЖД-Медицины": в своей части мы несем ответственность за жизнь пассажиров и сохранность грузов. С учетом масштабов стоящих перед нами задач единый цифровой контур для проведения предрейсовых осмотров и анализа поступающих данных становится необходимостью. Новая платформа представляет собой уникальное решение, которое задаст новый уровень качества и прозрачности в медицинском сопровождении работников транспортной сферы", — прокомментировала директор ОАО "РЖД" по медицине — генеральный директор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова.

"Мы видим огромный потенциал в цифровизации предрейсовых медосмотров. Вместе с АО "РЖД-Медицина" мы создаем продукт, который задает новые технологические стандарты как для транспортной, так и для других отраслей. Благодаря платформе компании смогут эффективно управлять процессом предрейсовых медицинских осмотров и собирать аналитику по ним. А возможность интеграции с различными сервисами обеспечит прозрачность на всех этапах. Это способ повысить безопасность труда и снизить риски в пассажирских и грузовых перевозках", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Версия для печати

Новости

Назад. 19 июня 2025
"Группа Астра" и вендор НОТА создадут единую систему для подбора и обучения персонала
Т1 займется цифровой трансформацией городской инфраструктуры Севастополя
РСХБ: производство отечественных вин выросло на 19% за последние 3 года
Т1 и "РЖД-Медицина" представили прототип цифровой платформы для предрейсовых медосмотров
Российской промышленности нужны сложные ИТ-решения
"Ростелеком" и Т1 объединяют усилия для укрепления позиций отечественных ИТ-решений на рынке

В России и мире

Рекордные 13,5 млн самозанятых в России: как обеспечить справедливое регулирование платформенной экономики

В рамках Петербургского международного экономического форума на сессии "Платформенная экономика — экономика будущего времени" Влад Федулов, управляющий директор Авито, рассказал об особенностях регулирования и цифровых платформ и необходимости правового регулирования различных категорий самозанятых, а также об учете особенностей платформ занятости для обеспечения справедливых и эффективных условий на рынке труда.

Авито Путешествия и СОГАЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2025

18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума сервис по краткосрочной аренде жилья Авито Путешествия и страховая компания "СОГАЗ" подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили директор Авито Путешествий Артем Кромочкин и исполнительный директор СОГАЗа Елена Епишина.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии право на проведение мероприятия в 2025 г. получил Самарский Союз молодежи - территориальная общественная организация Российского Союза молодежи в Самарской области.

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она