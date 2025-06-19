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Российской промышленности нужны сложные ИТ-решения

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Специализированные ИТ-решения классов MES, LIMS, QMS и PLM внедрены менее чем в половине российских компаний из сферы обрабатывающей промышленности. Именно в этом сегменте бизнес открыт для закупки ИТ-продуктов отечественных вендоров, готовых предложить зрелые продукты. Об этом говорится в исследовании, проведенном ИТ-холдингом Т1 и Центром экспертизы и коммерциализации Фонда "Сколково" при участии аналитического центра TAdviser.

Согласно аналитическим данным, отрасль становится одним из ключевых заказчиков цифровых продуктов и услуг: 54% опрошенных компаний предполагают увеличение либо сохранение ИТ-бюджета в ближайшие 1-2 года, в том числе 7% планируют значительное увеличение.

Процесс цифровизации в отрасли ускоряют два мощных стимула. Первый - это масштабная господдержка в размере 300 млрд руб. от Минпромторга, рассчитанная до 2030 года. Второй - жесткие требования по импортозамещению для объектов КИИ. Как показало исследование, в целом опыт миграции на отечественные ИТ-решения имеет подавляющее большинство компаний (66%) отрасли обрабатывающей промышленности. Однако показатели уровня замещения сильно разнятся в зависимости от класса систем. Так, в сегменте ERP и бизнес-приложений он достигает 37%, 32% - в отраслевом ПО, 18% - в ИТ и ИБ-системах, и 13% - в офисных решениях, порталах и ВКС.

Третьим значимым фактором служат последствия международных ограничений, которые закрыли доступ к зарубежному софту и оборудованию. Компании вынуждены "выжимать максимум" из уже имеющихся технологических мощностей - это стимулирует инвестиции в системы технического обслуживания, а также в цифровые двойники и решения для предиктивной аналитики. Дополнительным вызовом стал кадровый дефицит. Нехватка квалифицированного персонала толкает бизнес на автоматизацию рутинных процессов, внедрение машинного зрения и ИИ-ассистентов.

При этом опрос представителей компаний показал, что цифровые двойники, IIoT и прогнозная аналитика пока используются точечно, но входят в число приоритетов на ближайшие два года. Инструменты генеративного ИИ планируют активно применять 64% респондентов, внедрять сервисы прогнозной аналитики рассчитывают 59% компаний, 54% бизнес-игроков наращивают использование технологий больших данных. Среди наиболее популярных отраслевых решений представители компаний называли рекомендательные системы (44%) и видео-аналитику (также 44%).

"Обрабатывающая промышленность России находится на этапе активной цифровой трансформации, где ключевыми приоритетами становятся уже не столько само по себе импортозамещение, сколько внедрение действительно зрелых, современных и эффективных решений. Наиболее перспективными сегментами цифровизации остаются отраслевые решения, системы управления ресурсами предприятия и инструменты для поддержки эксплуатации оборудования. Компании заинтересованы в ПО, способном в условиях внешних ограничений обеспечить предсказуемость, точность и высокую производственную эффективность. Российские вендоры постоянно повышают зрелость своих решений, отзываясь на запрос рынка, поэтому готовность к использованию российских ИТ-решений (что показало исследование) высока", - комментирует Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

"Цифровизация и импортозамещение остаются ключевыми задачами отрасли, но сейчас фокус смещается на GenAI-трансформацию - передовые компании уже выделяют на нее отдельные бюджеты. В рамках платформы ProGenAI Сколково мы с партнерами собрали экспертизу по внедрению генеративного ИИ в промышленность на всех этапах, от НИОКР до масштабирования на производстве. Мы видим востребованность таких инструментов, как каталог отраслевых решений на базе генеративного ИИ и адаптация кейсов их применения на конкретном производстве", - комментирует Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ).

Скачать презентацию с ключевыми выводами исследования можно по ссылке.

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