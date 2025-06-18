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Отечественные ритейлеры в ближайшие два года будут шире использовать ИИ

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Согласно исследованию ИТ-холдинга Т1 и Центра экспертизы и коммерциализации Фонда "Сколково", проведенному при поддержке аналитического центра TAdviser, более 78% ИТ-бюджетов на рынке ритейла сконцентрировано в 51 топ-компании розничной торговли (с выручкой свыше 100 млрд руб.). Причем в большей степени в сегментах продовольственного ритейла, продажи автомобилей и запчастей. Наиболее перспективными технологиями, в которые готовы инвестировать отечественные ритейлеры, являются инструменты генеративного ИИ, дополненной реальности, цифровые двойники и складские роботы.

"Вектор цифрового развития отрасли ритейла сегодня смещается в сторону гиперавтоматизации и интеллектуальных инструментов: компании активно внедряют рекомендательные системы, цифровых ассистентов, прогнозную аналитику и программных роботов (RPA). Этот тренд поддерживается и необходимостью использования омниканальных технологий. Ритейл сегодня остается одним из наиболее активных потребителей новейших технологий, включая генеративный ИИ, при этом демонстрирует осознанный подход к инвестициям в цифру: бюджетируются только те направления, которые обоснованы с точки зрения развития бизнеса", — комментирует Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

Данные опроса свидетельствуют о высоком уровне цифровой зрелости крупных розничных компаний: в текущем ИТ-ландшафте присутствуют все базовые инструменты для управления ресурсами, а также специфичные отраслевые решения для ритейла. В частности, ЭДО и корпоративный контент (ECM), аналитика и отчетность (BI), обработка продаж на кассе (POS), кассы самообслуживания, системы лояльности, системы прогнозирования спроса, программные роботы и пр.

Уровень автоматизации в торговых компаниях с оборотом до 100 млрд руб немного уступает сегменту крупнейших компаний, однако остается на высоком уровне в целом. Среди отличий можно назвать меньший объем использования касс самообслуживания, систем лояльности, инструментов управления акциями и скидками.

При этом вне зависимости от размера опрашиваемой компании фокус на внедрении технологий генеративного ИИ, рекомендательных систем и цифровых ассистентов для всей отрасли остается актуальным, а в случае крупных компаний дополняется еще и инструментами анализа больших данных, а также полноценными цифровыми двойниками.

Импортозамещение отнюдь не выступает приоритетным направлением для отрасли: фактический уровень замещения варьируется от класса ПО: 47% в управлении ресурсами и бизнес-приложениях, 22% — в сфере ИТ и ИБ, 20% — в офисном и коммуникационном ПО, и лишь 11% — в специфичном отраслевом. Замещаются только те системы, использование которых стало невозможным или сопряжено с серьезными рисками.

Стимулируют спрос на цифровые решения в секторе розничной торговли непосредственно развитие электронной коммерции и острый дефицит персонала. С одной стороны, стремление к омниканальности заставляет компании инвестировать в мобильные приложения и персонализированный маркетинг на базе ИИ. С другой — дефицит персонала стимулирует внедрение средств автоматизации, поскольку это становится экономически выгоднее ручных операций. В перспективе 2 лет отечественные ритейлеры сфокусируются на внедрении специфичных для розницы решений: в области маркетинга и клиентского обслуживания и в области планирования и прогнозирования. А также, как показывают данные опроса, — на внедрении инструментов гиперавтоматизации (в т. ч. на основе больших языковых моделей), рекомендательных систем на основе ИИ, цифровых ассистентов, анализе больших данных для принятия решений, автоматизации рутинных процессов с помощью программных роботов.

"Центр экспертизы "Сколково" в ритейле и e-commerce, работающий более 7 лет, объединяет 600 компаний с ритейл-решениями и экспертов в ИТ и FoodTech. Мы отмечаем растущий спрос на роботизацию транспортной и складской логистики. Также наиболее продвинутые игроки сочетают решения по автоматизации процессов и эксперименты с генеративным искусственным интеллектом", — комментирует Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ).

При этом средняя доля ИТ-бюджета у крупнейших компаний классического ритейла составляет всего лишь 0,87% от годовой выручки, тогда как у лидеров e-commerce она почти втрое выше — 2,89%, в ряде случаев — 4%. В целом по рынку, согласно данным Росстата, средний показатель затрат на ИТ составляет 0,67% от выручки, в других отраслях эта цифра в своем медианном значении также не превышает 1,5%.

Скачать презентацию с ключевыми выводами исследования можно по ссылке.

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Назад. 18 июня 2025
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