Тренер Александр Полинкевич покидает БК "Самара"

18.06.2025 16:37 Читали 13

Тренер Александр Полинкевич по истечении срока действия контракта покидает БК "Самара".

Тренерскую карьеру он начал в 2011 г. в детских командах самарского клуба. А в 2012 г. перешел на работу в мужскую команду "Самара". И вся ее новейшая история во многом связана и с именем Полинкевича, который в роли ассистента главного тренера помогал ей адаптироваться на профессиональном уровне, дважды побеждал с ней в Суперлиге и дважды брал Кубок России.

В 2022 г. Полинкевич вошел в тренерский штаб команды Единой Лиги ВТБ, а год спустя возглавил нашу молодежную команду. Параллельно с ноября 2021 г. он входит в тренерский штаб мужской национальной сборной.





