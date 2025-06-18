16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Островок стабильности и инноваций: ВСК представит на ПМЭФ преимущества своей экосистемы

Читали 3

Страховой Дом ВСК в очередной раз станет участником главного делового мероприятия года — Петербургского международного экономического форума 2025. Компания представит современные цифровые решения в сфере медицины и страхования, продемонстрирует преимущества собственной экосистемы сервисов для клиентов и партнеров, а также примет активное участие в деловой программе форума.

В рамках выставки ПМЭФ Страховой Дом ВСК представит высокотехнологичный стенд в формате лаундж-зоны, на котором гости форума погрузятся в атмосферу умиротворения с элементами ароматерапии и звуками природы. Посетители на специальном арт-объекте смогут ознакомиться с передовыми цифровыми продуктами компании в различных сегментах страхования и узнать о возможностях экосистемы сервисно-страховых решений ВСК, а также пройти экспресс-диагностику остроты зрения и сделать фото радужки глаза с помощью инновационного оборудования.

Страховой Дом ВСК остается флагманом цифровой трансформации в отрасли, предлагая клиентам и партнерам надежные и технологичные страховые решения. В сессиях деловой программы ПМЭФ-2025 уже традиционно выступят спикеры от компании. Так, член Совета директоров ВСК Ольга Сорокина на двух сессиях, посвященных медицинским технологиям и финтеху, раскроет возможности превентивной медицины в рамках системы оздоровления коллективов, роль цифрового пути в ускорении бизнес процессов и масштабировании сервисов компании, использование ключевых технологических решений, а также вопросы защиты и безопасности данных на этом пути. Участие в ПМЭФ-2025 подчеркивает роль компании как одного из драйверов развития страхового рынка России.

В рамках ПМЭФ планируется подписание меморандумов и партнерских соглашений, а также проведение многочисленных встреч с крупнейшими компаниями страны.

Версия для печати

Новости

Назад. 18 июня 2025
Островок стабильности и инноваций: ВСК представит на ПМЭФ преимущества своей экосистемы
АСУ ТП "СИЛАРОН" подтвердил соответствие требованиям доверенного ПАК

В России и мире

В Самаре волонтеры организовали субботник у дачи купца Соколова

Сотрудники Самарского филиала Россельхозбанка приняли участие в субботнике — собрали мусор и очистили поросль вокруг дачи купца Соколова, освободили пруд от прошлогодней листвы, убрали прилегающий берег Волги. В целом — собрали более 150 мешков мусора.

Ученый Алексей Цыганов: "Синтез материалов открывает перспективы для инноваций"

Создание новых материалов — тренд современной науки. Они не только способствуют появлению инноваций, но и делают жизнь человека дешевле, проще и экологичнее. Старший преподаватель кафедры "Химия и химическая технология материалов" Физико-технического института Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. Алексей Цыганов работает в этой области несколько лет. В рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели" он озвучил подробности своих проектов.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии право на проведение мероприятия в 2025 г. получил Самарский Союз молодежи - территориальная общественная организация Российского Союза молодежи в Самарской области.

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она