АСУ ТП "СИЛАРОН" подтвердил соответствие требованиям доверенного ПАК

18.06.2025 09:41 Читали 6

Программно-аппаратный комплекс АСУ ТП "СИЛАРОН", разработанный Т1 Интеграцией (ИТ-холдинг Т1), вошел в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Ранее ПАК был включен также в реестр Минцифры. Решение подтвердило соответствие требованиям надежности и безопасности, предъявляемым регуляторами.

Включение сведений о ПАКе АСУ ТП "СИЛАРОН" в реестры Минцифры и Минпромторга подтверждает соответствие компонентов продукта — ПО и оборудования — требованиям Постановления Правительства РФ № 1912 от 14 ноября 2023 года. Согласно ему, субъекты КИИ обязаны перейти на отечественное доверенное ПО и оборудование до 1 января 2030 года.

АСУ ТП "СИЛАРОН" предназначен для управления технологическими процессами на крупных предприятиях с непрерывным производством. Данное решение — одно из первых разработок среди отечественных распределенных систем управления класса DCS (Distributed Control System), актуальное для таких отраслей, как нефтехимия, нефтепереработка, тепловая электроэнергетика, химическая. Новый ПАК максимально приближен по функциональности продуктам ушедших вендоров.

"Многие наши клиенты являются субъектами КИИ, поэтому вхождение в реестры Минцифры и Минпромторга — стратегический шаг к обеспечению технологической независимости заказчиков. АСУ ТП "СИЛАРОН" успешно прошел комплексную оценку его компонентов на соответствие таким требованиям, как надежность и высокая функциональность на протяжении всей цепочки жизненного цикла — от разработки до модернизации и развития. Теперь крупнейшие предприятия смогут перейти на безопасную отечественную систему и заместить решения зарубежных вендоров", — сообщил Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.

Производство АСУ ТП "СИЛАРОН" будет осуществляться на ведущих приборостроительных предприятиях страны, специализирующихся на изготовлении высокотехнологичного оборудования для критически важных отраслей экономики.