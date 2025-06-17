ПСБ начал тестировать российский сервис бесконтактных платежей "Волна"

Как сообщили в пресс-службе банка, основой новой технологии стал протокол Bluetooth Low Energy, который дает возможность связать смартфон и платежный терминал на небольшом расстоянии. Безопасность обеспечивается подтверждением каждой операции со стороны пользователя.
"Благодаря сервису "Волна" покупатели получат привычный бесконтактный способ оплаты покупок с помощью смартфона вне зависимости от операционной системы. Предпринимателям подключение "Волны" на эквайринговых терминалах позволит расширить способы бесконтактной оплаты при расчетах в магазинах, что положительно скажется на общем впечатлении от взаимодействия покупателей с ритейлерами, так как клиенты отдают предпочтение современным технологиям оплаты", — сказал Константин Гвоздарёв, директор департамента эквайринга ПСБ.