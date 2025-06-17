Астрология безопасности: аналитики ВСК выяснили, какие знаки зодиака реже попадают в неприятности

17.06.2025 15:26 Читали 24

Раки, Овны и Львы чаще всего сталкиваются с непредвиденными ситуациями — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Меньше других подвержены таким рискам Рыбы, Весы, Водолеи и Девы.

По оценкам Страхового Дома ВСК, чаще всего становятся жертвами несчастных случаев Раки — на них приходится 9% от всех обращений по страхованию от несчастных случаев. Следом в антирейтинге располагаются Львы (8,9%) и Овны (8,7%).

Исходя из статистики травматизма, специалисты ВСК составили рекомендации для разных знаков зодиака. Например, Ракам и Тельцам стоит избегать самокатов — по 15% несчастных случаев с ними приходится именно на перечисленные знаки. Козерогам и Ракам следует осторожнее управлять мотоциклами — с ними происходит по 15,6% мотопроисшествий.

Спорт, даже если речь про обычную тренировку в фитнес-клубе, может быть опасен для Раков (10%), Козерогов (9,5%) и Львов (9,3%). Стрельцы (20%) и Овны (16%) притягивают к себе хулиганов — они чаще других становятся жертвами побоев. А Близнецы (12%), Львы, Скорпионы и Стрельцы (по 9,2%) нередко попадают в ДТП.

Обращаются за врачебной помощью из-за переломов преимущественно Овны (9%), а сотрясения мозга чаще получают Тельцы (14%) и Львы (12%).

Больше всего везет Весам, Девам, Водолеям и Рыбам — они не выделяются повышенными рисками в разных категориях ЧП, а в общей структуре несчастных случаев на них приходится не более 8,6% происшествий.