В Самаре выделят 8 млн рублей на снос 11 аварийных домов: список

Начальная цена контракта - 8, 15 млн рублей. Победителя торгов должны определить после 18 июня.
В перечень объектов капитального строительства под снос вошли 6 домов в Ленинском районе, по два - в Самарском и Железнодорожном и один - в Кировском.
Ленинский район:
- ул. Красноармейская, дом № 43 литера А
- ул. Самарская, дом № 86, литеры Б, Б1,б, б1
- ул. Самарская / ул. Льва Толстого, дом № 84/74-76 литера В
- ул. Ленинская/ Ульяновская, дом № 187/30 литеры А, а,а1
- ул. Самарская, дом № 139 литеры Б, Б1
- ул. Самарская, дом № 98 литера А
Самарский район:
- ул. Ленинская, дом № 32 литеры А, А1,а, а1
- ул. Садовая, дом № 41 литеры Е, Е1
Железнодорожный район:
- ул. Никитинская / ул. Льва Толстого, дом № 3/140 литера В
- ул. Буянова, дом № 27, литеры В, В1,в, в1
Кировский район:
- ул. Советская, дом № 44, литеры КК1К2К4к2к3