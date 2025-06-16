В Самаре выделят 8 млн рублей на снос 11 аварийных домов: список

16.06.2025 15:02 Читали 16

Департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика, который снесет 11 аварийных домов. Большинство объектов расположено в Ленинском районе города.

Начальная цена контракта - 8, 15 млн рублей. Победителя торгов должны определить после 18 июня.

В перечень объектов капитального строительства под снос вошли 6 домов в Ленинском районе, по два - в Самарском и Железнодорожном и один - в Кировском.

Ленинский район:

ул. Красноармейская, дом № 43 литера А

ул. Самарская, дом № 86, литеры Б, Б1,б, б1

ул. Самарская / ул. Льва Толстого, дом № 84/74-76 литера В

ул. Ленинская/ Ульяновская, дом № 187/30 литеры А, а,а1

ул. Самарская, дом № 139 литеры Б, Б1

ул. Самарская, дом № 98 литера А

Самарский район:

ул. Ленинская, дом № 32 литеры А, А1,а, а1

ул. Садовая, дом № 41 литеры Е, Е1

Железнодорожный район:

ул. Никитинская / ул. Льва Толстого, дом № 3/140 литера В

ул. Буянова, дом № 27, литеры В, В1,в, в1

Кировский район: