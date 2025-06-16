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Целое лето надежного интернета: "Ростелеком" запустил специальное предложение для малого и среднего бизнеса

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"Ростелеком" запустил специальное предложение для малых и средних предприятий (МСП): в течение лета новые клиенты — владельцы бизнеса могут подключить услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) со скидкой 50%. Это позволит предпринимателям на выгодных условиях обеспечить свой бизнес стабильным интернетом со скоростью 100 Мбит/с, чтобы сохранять эффективность и качество сервиса даже в периоды сбоев в работе мобильного интернета. Кроме того, предложение поможет сократит расходы на связь в период повышенной деловой активности.

Летний сезон традиционно сопровождается ростом нагрузки в таких сферах, как торговля, гостиничный и ресторанный бизнес, где работают в основном микро-, малые и средние предприятия. Особенно уязвимыми к перебоям в работе интернета оказываются представители малого бизнеса в ретейле и сфере быстрого питания. Ограниченный бюджет и небольшие торговые площади часто не позволяют им инвестировать в дорогостоящее техническое оснащение и инфраструктуру, поэтому доступ к надежному интернету для таких предпринимателей критически важен.

Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов "Ростелекома":

"Надежный интернет становится основой всех ключевых бизнес-процессов — от управления продажами и операционной деятельности до коммуникаций с командой и клиентами. Мы тщательно анализируем вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, и понимаем, насколько критически важна для них стабильность интернет-доступа. Специальное предложение "Ростелекома" поможет малому и среднему бизнесу без дополнительных затрат сохранить фокус на главном — обеспечении непрерывности процессов, безопасности операций и заботе о клиентах, что особенно важно в период высокой деловой активности".

Интернет для бизнеса от "Ростелекома" — надежное решение для предпринимателей, которое обеспечивает высокую скорость, безопасность и защиту от перегрузок и сбоев. Специальное предложение действует до 31 августа 2025 года для всех регионов России, кроме Дальнего Востока. Подробная информация опубликована на сайте компании. 

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