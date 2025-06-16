Рецепт подвига: премьера сериала "Доктор Вера" на Wink.ru состоялась 13 июня

16.06.2025 11:42 Читали 6

Премьера пятисерийной драмы "Доктор Вера" (18+) по мотивам одноименной повести Бориса Полевого состоялась в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) 13 июня 2025 года. Режиссер и автор сценария — Аня Мирохина ("Наследство", "Отмороженные", "Регби"). Она призналась, что идея снять фильм по мотивам произведения Полевого пришла к ней 10 лет назад, так сильно это произведение ее впечатлило.

Главные роли в сериале исполнили Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Наталья Рогожкина, Виталий Коваленко, а также Кирилл Полухин, Даня Киселев, Елизавета Струнина, Юлия Абрамова, Дирк Мартенс, Райнер Вагнер, Юлия Волкова. За производство сериала занимается Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и при участии "НМГ Студии".

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В центре сюжета — история Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным опытным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

Аня Мирохина, режиссер:

"Доктор Вера" — история подвига женщины в первую очередь. Как человек, видевший, что такое война, я настолько хорошо и остро чувствовала материал повести Полевого, что на целых десять лет экранизация стала для меня идеей фикс. Мне хотелось рассказать о той тьме, в которой людям пришлось оказаться, и о том внутреннем свете, который помог им эту тьму победить. В формате притчи мне хотелось спеть оду жизни".

Григорий Чабан, актер:

"В сериале я играю роль капитана Сухохлебова. Это вояка, окаменевший от холода мирской несправедливости. Однако неожиданно для себя он оттаял и обрел мир в самый разгар пожара. Я много читал о войне, однако, работая над образом своего героя, я старался отдаться интуиции в создании характера, не прибегая к своим знаниям и стереотипам".

Съемочная группа стремилась достичь реалистичности даже в самых мелких деталях — к проекту были привлечены военные консультанты, историки, реконструкторы и врачи. Так, например, опытные хирурги учили исполнительницу главной роли Татьяну Бабенкову зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.

В сериале также заняты немецкие актеры Райнер Вагнер и Дирк Мартенс — они сыграли роли генерала Фон Вайхса и военного врача Шонненберга соответственно.

Татьяна Бабенкова, актриса:

"Было очень интересно встретиться на одной площадке с коллегами из Германии — мы играли на разных языках и одновременно понимали и слышали друг друга. Это хороший актерский опыт. Я была очень рада вновь поработать с режиссером Аней Мирохиной — это уже не первый наш совместный проект. Мы с ней хорошо чувствуем друг друга".

Большая часть съемок сериала проходила в Ярославле и Торжке. Больницу, где работает Вера, воссоздали в здании, расположенном на территории подмосковной усадьбы Суханово.

О сериале "Доктор Вера" (18+)

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Производство: Art Pictures Vision при поддержке АНО "ИРИ" и участии "НМГ Студии"

Помощь в организации съемок: губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя, министр культуры Тверской области Ксения Олеговна Глинка и администрация города Торжка

Жанр: драма

Количество серий: 5

Режиссер-постановщик: Аня Мирохина

Операторы-постановщики: Станислав Юдаков и Виктор Митропов

Продюсеры Art Pictures Vision: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры: Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Авторы сценария: Аня Мирохина

В ролях: Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Кирилл Полухин, Виталий Коваленко, Наталья Рогожкина, Даня Киселев, Елизавета Струнина, Юлия Абрамова, Дирк Мартенс, Райнер Вагнер, Юлия Волкова и другие.