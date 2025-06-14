Летнее настроение от Wink.ru — онлайн-кинотеатр представляет киноафишу июня

14.06.2025 12:32 Читали 54

Встретить лето Wink.ru предлагает за просмотром свежих киноновинок, а также ярких сериалов. Помогут создать летний вайб коллекций искрометных комедий, а на другом полюсе настроения — новые серии нуарного криминального детектива "Фишер. Затмение" (18+) из линейки Wink Originals, которые весь месяц будут выходить по четвергам.

Смешное лето

25 июня на Wink.ru состоится премьера криминальной шестисерийной комедии "Кореша" (18+) с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях. Полюбившиеся многим герои сериала "Макс и Гусь" из линейки Wink Originals попадают в новые передряги. По сюжету Макс угоняет коллекционный Кадиллак у авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, хотя его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи. Там Герман Эдуардович решил построить лучший в Пензе отель. Присматривает за Гусем Михалыч, который также шпыняет студента Фунтика. Будущий физик-ядерщик тоже вынужден отрабатывать здесь свои грехи. Удастся ли корешам снова выйти сухими из воды? В других ролях Георгий Дронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост и другие.

Уже доступна в Wink.ru восьмисерийная комедия "Домохозяин" (16+), также не без криминальных мотивов. Оперативник Антон Шаталин погряз в работе и перестал уделять внимание семье. Однажды он устраивает пикник, во время которого исчезает его жена. Теперь Шаталину придется в одиночку справляться с домашними делами и воспитанием детей, а также заняться поисками жены и одновременно расследовать новые загадочные дела. В ролях Павел Чинарев, Мария Козакова, Сергей Газаров, Сергей Дьяков, Алиса Прохорова, Денис Иванов, Александр Обласов и другие.

Комедийный фильм по одноименной легендарной детской книжке "Денискины рассказы" (6+) можно будет посмотреть на Wink.ru с 10 июня. Снял кино внук писателя Владимира Драгунского — Артемий. Лето — это маленькая жизнь, когда Дениса Кораблева ждут удивительные приключения. Семья во главе с бабушкой отправляется на дачу, чтобы провести на свежем воздухе три месяца каникул. У Дениски появятся новые друзья и случится первая влюбленность, которая заставит отправиться в захватывающее путешествие. В ролях Роман Панков, Александр Пашутин, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Татьяна Орлова и другие.

В июне киноколлекцию Wink.ru пополнит новая российская комедийная мелодрама "Туда" (16+). Вадим привык ездить и жить по навигатору. Жизнь Веры — одно большое приключение. Двум противоположностям предстоит проехать 1 500 километров на обычном городском такси, увидеть пять живописных городов и испытать самые разные эмоции на пути друг к другу. В ролях Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон, Степан Девонин, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Александра Романова, Андрей Целяков.

И уже доступно на Wink.ru 10-серийное производственное драмеди "Первый номер" (18+) с Евгением Цыгановым в главной роли. В нулевых Константин Иноземцев был популярным писателем, а сейчас переживает творческий кризис — он погряз в долгах, злоупотребляет алкоголем и случайными связями. Когда Иноземцеву предлагают возглавить умирающий глянцевый журнал, он соглашается, чтобы вернуть былую славу, заработать денег и наладить личную жизнь. Константин думал, что легко и быстро перезапустит журнал, но встретил сопротивление со стороны коллектива — молодые ребята из редакции оказались не готовы мириться с закостенелыми убеждениями высокомерного шефа. В других ролях Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Александра Ребенок, Игорь Верник, Александр Цыпкин, Леонид Ярмольник.

Фантастическое лето

13 июня на Wink.ru откроются "Легенды наших предков" (6+). Приключенческое фэнтези-кино рассказывает о том, как репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном селении, где впервые узнает про старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа — тот просит спасти исчезающие фантастические создания. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией. В ролях Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Николай Коляда, Владимир Маркони и другие.

Фэнтези в скандинавском стиле представляет фильм "Очи" (12+), который станет доступен 17 июня. Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самые опасные — загадочные существа очи. Одни считают их вымышленными, а кто-то уверен в их враждебности. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем бояться их. В ролях Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард, Разван Стоика и другие.

30 июня в Wink.ru цифровая премьера фэнтези "Гадкая сестра" (18+), над которым работали кинематографисты Норвегии, Дании, Румынии, Польши и Швеции. Это кровавая история Золушки, как говорят создатели кино. Женщина с двумя дочерьми выходит замуж за богатого, как она думала, вдовца, но после его внезапной смерти оказывается в еще больших долгах. Ее старшая дочь Эльвира, сводная сестра прекрасной Агнес, мечтает выйти замуж за принца и готова на многое, чтобы стать красавицей и блистать на грядущем балу. Мать считает эту идею выгодным вложением средств и отправляет Эльвиру на операцию по исправлению формы носа. В ролях Леа Мюрен, Ане Даль Торп, Теа Софье Лок Несс, Фло Фагерли, Исак Калмрот, Мальте Гордингер и другие.

Криминальное лето

Компанию сериалу "Фишер. Затмение" составят еще несколько проектов в жанрах криминала и триллера, премьеры которых на Wink.ru состоятся в июне. Уже доступен 16-серийный криминальный триллер "Город тайн" (18+). Из-за детской травмы головы следователь Алексей Платов не способен испытывать чувства. Он вырос невозмутимым, рассудительным и одиноким. Казалось бы, в его работе это преимущество, но отсутствие каких-либо эмоций не дает ему возможности строить нормальные отношения с коллегами и начальством. Однажды Платов едет к предпринимателю Эллеру, чтобы получить компромат на влиятельных людей города и своих коллег, но находит информатора мертвым. Одним из сотрудников полиции, приехавших по вызову, оказывается лейтенант Полина Лаврова. С этого момента она вместе с безэмоциональным Платовым начинает бороться с коррупцией в местных силовых структурах. В ролях Илья Любимов, Ксения Лукьянчикова, Алексей Фатеев, Митя Лабуш, Григорий Зельцер, Софья Лебедева, Олег Цветков, Нодари Джанелидзе и другие.

С 12 июня станет доступен сериал "Чужие деньги" (18+) с Максимом Матвеевым сразу в двух ролях. Гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега, и чтобы замести следы подставляет вместо себя дропа — Юру Афанасьева, провинциала-неудачника, как две капли воды похожего на него самого. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. Теперь провинциалу придется занять чужое место — стать другим человеком, с нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур, чиновников-коррупционеров и силовиков и наконец-то начать роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал. В других ролях Стася Милославская, Филипп Янковский, Александр Мизев, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин, Алла Сигалова и другие.

Триллер "Крушение мира" (18+) создавался в копродукции Чили, Испании и США. С 11 июня он расскажет, как самые влиятельные и богатые люди мира внезапно начинают умирать от неизвестных причин — планета погружается в хаос. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора получила долгожданное повышение и разбогатела. Пока состоятельные люди избавляются от дорогих вещей и ценных активов, Лора, прихватив сумку с драгоценностями, бежит из Лондона к семье в Барселону. Но от проблем ей убежать не удалось. В ролях Мэри Элизабет Уинстэд, Рейф Сполл, Лоррейн Бракко, Дикси Эгерикс, Сезар Домбой, Тимоти Сполл и другие.

Американский триллер "Ночь с психопатом" (18+) откроется к просмотру, конечно же, в ночь на 13 июня. Действие разворачивается в 1990-е годы. Пол, поклонник поп-звезды Софии, пробрался в ее особняк на Голливудских холмах, ранил охранника ножом, но был схвачен. Теперь он в компании такой же сумасшедшей подельницы сбегает из психиатрической больницы, чтобы снова проникнуть в дом кумира. Теперь-то он уверен, они с Софией точно поженятся. В ролях Самара Уивинг, Рэй Николсон, Эрик Дэйн, Джимми Фэйлс, Алба Баптишта, Патрик Кокс и другие.

Даты цифровых премьер могут измениться по инициативе правообладателей.