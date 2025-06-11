Врач ВСК рассказала о разнице между пищевым отравлением и кишечной инфекцией

11.06.2025 12:46 Читали 5

Лето — время пикников и отдыха на природе, но радость от вкусной еды порой омрачается проблемами с желудком. Зачастую люди путают пищевое отравление и кишечную инфекцию, хотя это разные недуги, каждый из которых требует особого подхода. Врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Ева Косарева объясняет их отличия и делится рекомендациями по восстановлению здоровья.

Пищевое отравление или пищевая токсикоинфекция (полное название — пищевое бактериальное отравление) вызывается не самими микробами, а токсинами, которые они оставляют в испорченных продуктах. Недомогание наступает стремительно — через 2-6 часов после еды. При этом тяжесть состояния зависит от объема накопившихся ядовитых веществ в организме. Восстановление занимает обычно 3-5 дней, то есть сравнительно недолго. Кишечная инфекция, напротив, возникает из-за прямого поражения слизистой желудочно-кишечного тракта патогенами, чаще всего вирусами, такими как норовирус, ротавирус или астровирус. Для их размножения требуется время — от 2 до 5 дней, поэтому симптомы проявляются позже, а выздоровление длится около недели, пока организм борется с возбудителем и восстанавливается.

Различить эти состояния, как отмечают специалисты, помогают сроки появления признаков болезни. Симптоматика в обоих случаях схожа: тошнота, рвота, диарея, боли в животе и повышение температуры. Однако при отравлении чаще наблюдается интенсивная рвота и быстрое нарастание интоксикации, сопровождаемой ознобом, ломотой, головной болью — это реакция иммунитета на токсины, и чем их больше, тем сильнее проявления. При инфекциях иногда добавляются неожиданные проявления, например, насморк или боль в горле, поскольку вирусы способны затрагивать и дыхательные пути. Главная угроза обоих состояний — обезвоживание, поэтому важно восполнять жидкость минеральной водой или глюкозно-электролитными растворами.

Для облегчения состояния рекомендуются сорбенты, а при необходимости — спазмолитики от болей, противорвотные средства или препараты для снижения температуры и воспаления. Самостоятельный прием антибиотиков, противодиарейных средств или попытки вызвать рвоту могут навредить, поэтому от таких мер лучше отказаться. Питание в период болезни должно быть щадящим: отварное нежирное мясо, рыба, яйца, рис, картофель, паста, несладкая выпечка, а также фрукты с растворимой клетчаткой, такие как бананы, яблоки, груши или корнеплоды. Жирную, жареную пищу, простые углеводы и свежие молочные продукты стоит исключить, придерживаясь облегченного рациона около недели, чтобы не усугубить дискомфорт. Лечение детей и взрослых принципиально не отличается, но у малышей выше риск тяжелого течения и обезвоживания, что требует более внимательного наблюдения врача.

"При первых признаках недомогания не откладывайте обращение за помощью. Самолечение может усугубить ситуацию, особенно если вы не уверены в причине болезни. Восполнение жидкости — ваш главный союзник, а все медикаменты должны применяться только по рекомендации специалиста. Помните, что правильный подход ускоряет выздоровление и снижает риск осложнений", — советует Ева Косарева, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.