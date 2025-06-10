16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Исследование Т1 Сервионика: "Катюша" теснит Xerox на рынке печатной техники

Читали 12

Лидеры в поставках печатной техники на российский рынок — американские корпорации HP (до 2022 года имела долю в 41%) и Xerox (22%) стремительно теряют позиции. Их место занимают азиатские вендоры и новые отечественные производители. Все больше российских компаний рассматривают переход на аутсорсинг печати в ближайший год. Такие выводы содержатся в исследовании от российского провайдера полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсинга Т1 Сервионика (входит в ИТ-холдинг Т1).

Аналитики зафиксировали смену лидера на рынке печатной техники в России. Доля HP снизилась до 17%, а Xerox — до 5%. На первый план вышли японские Kyocera (38%), Ricoh (11%) и Konica Minolta (10%), а также китайский Pantum (12%). Кроме того, эксперты отмечают рост спроса на отечественное оборудование, появившееся на рынке после 2022 года: например, на технику компании "Катюша".

Исследование также показало растущий интерес к аутсорсингу печати. Несмотря на то что большинство компаний (54%) пока не пользуются данной услугой, 21% опрошенных планируют внедрить подобные сервисы в ближайший год, а 25% — рассматривают возможность перехода.

Популярность аутсорсинга объясняется, во-первых, дефицитом запчастей и расходных материалов на рынке (об этом говорили 42% представителей компаний). Второй значимый фактор — несоблюдение подрядчиками гарантийных сроков при ремонте (25%). "Почти две трети (69%) компаний, столкнувшихся с нехваткой запчастей и комплектующих, обращаются к подрядным организациям. Это подтверждает востребованность комплекса услуг по поддержке печатной техники, включая поставку расходных материалов и ремонт оборудования. При этом, помимо сервиса печати, компании хотели бы получать от ИТ-аутсорсеров и ряд дополнительных услуг, среди которых наиболее востребованы комплексная поддержка ИТ-инфраструктуры и обслуживание серверов/СХД", — комментирует Анатолий Савчук, исполнительный директор российского провайдера полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсинга Т1 Сервионика.

Исследование проводилось на основе онлайн-опроса более ста топ-менеджеров, представляющих компании в FMCG, ИТ-секторе, промышленности, розничной торговле, финансах, образовании и других отраслях. При этом 52% респондентов работают в крупных компаниях численностью более тысячи человек, остальные 48% — в малых и средних организациях.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 июня 2025
ИТ-холдинг Т1 и ННГУ будут вместе готовить ИТ-кадры
Исследование Т1 Сервионика: "Катюша" теснит Xerox на рынке печатной техники
Антон Чех рассказал о преимуществах страхования инвестпроектов на конференции "Транспортные коридоры России"

В России и мире

КАМАЗ: новое поколение техники с высокопрочными сталями POWERS на выставке COMvex 2025

На крупнейшей российской выставке коммерческого транспорта COMvex КАМАЗ совместно с компанией "Северсталь" представил новые модели техники, созданные с применением высокопрочных марок стали POWERS. Это стало ярким примером эффективного технологического партнерства и демонстрацией успехов в импортозамещении и развитии отечественного машиностроения.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии право на проведение мероприятия в 2025 г. получил Самарский Союз молодежи - территориальная общественная организация Российского Союза молодежи в Самарской области.

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она