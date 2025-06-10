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Антон Чех рассказал о преимуществах страхования инвестпроектов на конференции "Транспортные коридоры России"

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Последние три года страховая отрасль находится в стадии трансформации. Серьезным вызовом стал уход иностранных перестраховщиков, однако рынок получил серьезную поддержку от государства. Так, РНПК имеет возможность покрывать ущерб на сумму 750 миллиардов рублей — то есть фактически любой корпоративный страховой случай. Поэтому страховой рынок на сегодняшний день характеризуется абсолютной устойчивостью. Об этом рассказал Антон Чех, руководитель центра корпоративного страхования Страхового Дома ВСК, в рамках выступления на конференции "Транспортные коридоры России".

Достаточно большой объем портфеля в корпоративном страховании приходится на логистическую отрасль. Отчасти это обусловлено тем, что возросла роль поставок на базе CIF (Cost, Insurance and Freight). Если раньше страхование осуществлялось с участием зарубежных страховых компаний, то в рамках CIF оно реализуется продавцом или поставщиком. Это дало определенные стимулы российскому рынку, и объем страхования грузов значительно вырос. Также драйвером отрасли становится развитие транспортной и логистической инфраструктуры, т. к. на разных стадиях реализации и запуска проекта актуальна страховая защита.

Страхование является и неотъемлемой частью процесса привлечения финансирования. Банки являются мажоритарными держателями риска при реализации инвестиционных проектов. Зачастую до 90% объема инвестирования приходится на кредитование. Так, ВЭФ.РФ в рамках Фабрики проектного финансирования разработал стандарты страхования, которые стали распространяться и на коммерческие банки. При содействии ВЭБ.РФ, Национального Центра ГЧП и ППК "Российский экологический оператор" заключены соглашения с СК о партнерстве, которые способствуют успешной реализации инфраструктурных проектов в России и являются важным шагом в развитии страховой отрасли и укреплении отношений между государством и бизнесом. Планируется разработать программу страхования в рамках работы с твердыми коммунальными отходами и реализовать возможность дистанционно оформить полис страхования ответственности концессионера.

По оценкам Антона Чеха, сейчас также активно развивается страхование риска задержки ввода объекта в эксплуатацию (DSU). Страховая компания возмещает убытки, вызванные страховым случаем во время строительства или транспортировки критического оборудования, приводящим к срыву сроков.

Повышается и востребованность страхования D& O (ответственности директоров и должностных лиц). Если ранее оно было востребовано среди топ-менеджеров компаний, планирующих листинг на бирже, то сейчас используется в рамках реализации инвестиционных проектов. Полисом страхования покрывается не только размер самого ущерба, но и юридические издержки на защиту интересов директоров предприятия.

"Страхование — это ключевой метод управления рисками. Зачастую мы видим реализацию многомиллиардных объектов и инвестпроектов, которые не имеют страховой защиты. Это обусловлено разными факторами — недостаточная страховая грамотность игроков, желание "сэкономить", которое часто приводит к еще большим убыткам. Последние несколько лет мы видели большое количество примеров крупных чрезвычайных событий как в России, так и за рубежом — разрушение склада Amazon в результате торнадо, происшествия с логистическими центрами отечественных маркетплейсов и др. Сейчас страховой рынок выплачивает миллиарды рублей по результатам таких происшествий, в том числе с поддержкой РНПК. При этом размер страховой премии не превышает десятой доли одного процента от общей стоимости проекта", — отмечает Антон Чех, руководитель центра корпоративного страхования Страхового Дома ВСК.

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