Полис вместо рыбки — в ВСК рассказали, каких проблем удалось бы избежать героям произведения Пушкина

06.06.2025 17:46 Читали 6

6 июня, в день рождения главного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, отмечается День русского языка. К этому значимому для российской культуры дню эксперты Страхового Дома ВСК решили обратиться к классике — подсчитали, в какую сумму обошлись бы приключения героев "Сказки о рыбаке и рыбке" пера Пушкина, и могла ли страховка заменить им знаменитую волшебницу.

Пушкин рассказал историю о бедном старике-рыбаке, живущем на берегу моря в ветхой землянке со своей женой. Так как эта локация подвержена риску стихийных бедствий, пожилой семейной паре, конечно, было бы необходимо застраховать свое имущество. Так как по описанию жилье ветхое, с таким износом возможно застраховать его не более чем на 200 000 рублей. Такой полис можно приобрести без проведения осмотра дома. А вот после того, как землянка трансформировалась в избу, уже появилась бы возможность застраховать ее на бОльшую сумму — до 5 млн руб., достаточно было бы только сфотографировать дом (можно принять иллюстрации из сказки, но с видом дома со всех сторон). А вот для страхования дворянских хором пожилой паре уже понадобился бы предстраховой осмотр жилья — стандартная процедура при страховании домов и дач стоимостью более 5 млн рублей. Процедуру мог бы провести специалист страховой компании или, при наличии связи через серебряное блюдечко и наливное яблочко (интернет) и умению им пользоваться, старики могли пройти ее онлайн, воспользовавшись мобильным приложением, в ВСК такая услуга бесплатно предоставляется с августа 2024 года.

В целом, страховая сумма по договору страхования домов начинается от 200 тысяч рублей — именно на такой размер компенсации могла бы рассчитывать старуха, когда ее дом вновь превратился в землянку (если бы она остановилась на дворянских хоромах, то при наступлении страхового случая могла бы рассчитывать на гораздо большую сумму, исчисляемую в млн рублей). Также в покрытие по полису страхования жилья можно включить внутреннюю отделку и имущество. Тогда старик со старухой после того, как чары золотой рыбки рассеялись, могли бы вновь получить новое корыто вместо разбитого (т.е. около 1000 рублей компенсации).

Море, к которому приходит старик, постепенно меняется от спокойного и синего к чёрному и бурному, а под конец — к штормящему. Все из-за того, что желания старухи всё возрастают: получить новую избу, быть столбовой дворянкой, а под конец — быть "вольною царицей". Становится очевидно, что пожилой семье необходимо страхование ответственности перед соседями, так как именно по вине старухи волны, вызванные волшебством рыбки, зальют берег, и, соответственно, затопят соседей. Эту опцию тоже можно добавить отдельным риском в полис страхования жилья.

Заключительный подход старика к рыбке с требованием супруги стать владычицей морскою закончился "чёрной бурей". Перед природным катаклизмом старику, конечно, необходимо застраховаться от несчастных случаев — возможных травм во время шторма (а также на случай побоев от старухи). Страховой Дом ВСК в этом случае может предложить страховку от 220 рублей в год при страховой сумме 500 тыс. рублей, где выплаты зависят страховой суммы и травмы согласно Таблице страховых выплат № 2.

Ну, а всем героям сказки, если бы они жили сегодня, специалисты ВСК рекомендовали бы приобрести полис "Телемедицина" от 3 250 рублей в год, который включает онлайн-консультации врачей и психологов. Это решение позволило бы деду и рыбке обратиться через инструмент наливного яблочка и серебряного блюдечка к психологам Цифровой клиники Страхового Дома ВСК в режиме онлайн, потому что старуха явно ведет себя деструктивно, доводя своими постоянными запросами мужа до стресса, а золотую рыбку — до желания уйти из профессии.