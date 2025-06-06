16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Полис вместо рыбки — в ВСК рассказали, каких проблем удалось бы избежать героям произведения Пушкина

Читали 6

6 июня, в день рождения главного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, отмечается День русского языка. К этому значимому для российской культуры дню эксперты Страхового Дома ВСК решили обратиться к классике — подсчитали, в какую сумму обошлись бы приключения героев "Сказки о рыбаке и рыбке" пера Пушкина, и могла ли страховка заменить им знаменитую волшебницу.

Пушкин рассказал историю о бедном старике-рыбаке, живущем на берегу моря в ветхой землянке со своей женой. Так как эта локация подвержена риску стихийных бедствий, пожилой семейной паре, конечно, было бы необходимо застраховать свое имущество. Так как по описанию жилье ветхое, с таким износом возможно застраховать его не более чем на 200 000 рублей. Такой полис можно приобрести без проведения осмотра дома. А вот после того, как землянка трансформировалась в избу, уже появилась бы возможность застраховать ее на бОльшую сумму — до 5 млн руб., достаточно было бы только сфотографировать дом (можно принять иллюстрации из сказки, но с видом дома со всех сторон). А вот для страхования дворянских хором пожилой паре уже понадобился бы предстраховой осмотр жилья — стандартная процедура при страховании домов и дач стоимостью более 5 млн рублей. Процедуру мог бы провести специалист страховой компании или, при наличии связи через серебряное блюдечко и наливное яблочко (интернет) и умению им пользоваться, старики могли пройти ее онлайн, воспользовавшись мобильным приложением, в ВСК такая услуга бесплатно предоставляется с августа 2024 года.

В целом, страховая сумма по договору страхования домов начинается от 200 тысяч рублей — именно на такой размер компенсации могла бы рассчитывать старуха, когда ее дом вновь превратился в землянку (если бы она остановилась на дворянских хоромах, то при наступлении страхового случая могла бы рассчитывать на гораздо большую сумму, исчисляемую в млн рублей). Также в покрытие по полису страхования жилья можно включить внутреннюю отделку и имущество. Тогда старик со старухой после того, как чары золотой рыбки рассеялись, могли бы вновь получить новое корыто вместо разбитого (т.е. около 1000 рублей компенсации).

Море, к которому приходит старик, постепенно меняется от спокойного и синего к чёрному и бурному, а под конец — к штормящему. Все из-за того, что желания старухи всё возрастают: получить новую избу, быть столбовой дворянкой, а под конец — быть "вольною царицей". Становится очевидно, что пожилой семье необходимо страхование ответственности перед соседями, так как именно по вине старухи волны, вызванные волшебством рыбки, зальют берег, и, соответственно, затопят соседей. Эту опцию тоже можно добавить отдельным риском в полис страхования жилья.

Заключительный подход старика к рыбке с требованием супруги стать владычицей морскою закончился "чёрной бурей". Перед природным катаклизмом старику, конечно, необходимо застраховаться от несчастных случаев — возможных травм во время шторма (а также на случай побоев от старухи). Страховой Дом ВСК в этом случае может предложить страховку от 220 рублей в год при страховой сумме 500 тыс. рублей, где выплаты зависят страховой суммы и травмы согласно Таблице страховых выплат № 2.

Ну, а всем героям сказки, если бы они жили сегодня, специалисты ВСК рекомендовали бы приобрести полис "Телемедицина" от 3 250 рублей в год, который включает онлайн-консультации врачей и психологов. Это решение позволило бы деду и рыбке обратиться через инструмент наливного яблочка и серебряного блюдечка к психологам Цифровой клиники Страхового Дома ВСК в режиме онлайн, потому что старуха явно ведет себя деструктивно, доводя своими постоянными запросами мужа до стресса, а золотую рыбку — до желания уйти из профессии.

Версия для печати

Новости

Назад. 06 июня 2025
Полис вместо рыбки — в ВСК рассказали, каких проблем удалось бы избежать героям произведения Пушкина
Ольга Сорокина рассказала о возможностях страхования процесса перехода на российские ERP-системы в рамках ЦИПР 2025
Haraba 2025: конкуренция среди продавцов на вторичном рынке растет
Страховой Дом ВСК стал партнером экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии"
Самарский филиал РСХБ уведомляет о том, что переезд офиса, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 45 переносится на 23 июня 2025 года

В России и мире

КАМАЗ: новое поколение техники с высокопрочными сталями POWERS на выставке COMvex 2025

На крупнейшей российской выставке коммерческого транспорта COMvex КАМАЗ совместно с компанией "Северсталь" представил новые модели техники, созданные с применением высокопрочных марок стали POWERS. Это стало ярким примером эффективного технологического партнерства и демонстрацией успехов в импортозамещении и развитии отечественного машиностроения.

Культура и стиль

Эстетика и функциональность: погружение в мир дизайна интерьеров

Интерьер каждого дома — это отражение внутреннего мира его хозяев, пространство, в котором ощущается уют и безопасность. Для того чтобы воплотить свои пожелания в реальность, мы обращаемся к специалистам, помогающим не только сделать "красиво", но и полностью спроектировать интерьер так, чтобы он был функциональным. Графический дизайнер Полина занимается планировками квартир уже не первый год — в ходе интервью она готова поделиться своим опытом, а также дать несколько советов начинающим специалистам.

Люди

В Самаре арестовали застройщика Михаила Жукова

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката известного в Самаре застройщика Михаила Жукова. Юрист пожаловалась на постановление Железнодорожного райсуда от 30 апреля по изменению Жукову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии право на проведение мероприятия в 2025 г. получил Самарский Союз молодежи - территориальная общественная организация Российского Союза молодежи в Самарской области.

Самарский "дом с атлантами" отреставрируют к 2028 году

Стали известны сроки завершения работ по сохранению и приспособлению к современному использованию особняка Шихобаловых, который является памятником истории и культуры федерального значения. Они прописаны в программе социально-экономического развития региона.

Он и она