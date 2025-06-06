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Ольга Сорокина рассказала о возможностях страхования процесса перехода на российские ERP-системы в рамках ЦИПР 2025

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Переход российских компаний на отечественные ERP-системы является важным шагом в сторону достижения технологического суверенитета бизнеса. Однако этот процесс сопровождается рядом сложностей — это и возможные недостатки в защите данных, и ограниченная функциональность, и сжатые сроки внедрения нового ПО. В данной ситуации разработанный ВСК страховой продукт для защиты от рисков при переходе на российские ERP-системы фактически становится инструментом риск-менеджмента, предлагая партнерам возможности для защиты интересов всех участников проекта по внедрению ИТ-решений. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в рамках партнерской сессии РЖД "Экосистема ERP СУР: планы реализованы?" конференции ЦИПР 2025.

По оценкам Ольги Сорокиной, подобный продукт, предусматривающий комплексное страхование сразу от нескольких видов рисков, пока нельзя назвать массовым, однако у него достаточно большие перспективы. При его разработке ВСК совместно с АНО "Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом" (НЦК ИСУ) провели фокус-группы среди крупнейших российских компаний. В результате была сформирована комплексная программа, покрывающая риски всех участников процесса перехода на российские ERP-системы — самих заказчиков, интеграторов и вендоров.

Таким образом, полис обеспечивает финансовую защиту от кибер-рисков, вызванных каким-либо внешним нарушением безопасности, а также от ошибок при переходе на отечественные СУР в рамках страхования ответственности разработчиков. Также в функционал программы включено D& O (страхование ответственности директоров и руководителей) и покрытие расходов на устранение последствий кибер-инцидента и диагностику информационных систем заказчика. Например, если разработчику требуются дополнительные ресурсы для устранения претензий со стороны заказчика. Все это позволяет при появлении ошибок, которые неизбежны при переходе на новые ERP-системы, сосредоточиться на решении проблемы вместо юридических споров.

В группе компаний ВСК есть IT-компания XYZ — вендор по внедрению отечественного ERP софта, который подтверждает актуальность предложенного страхового продукта как инструмента для работы с рисками ИТ проектов в целом.

"Проекты по внедрению СУР как правило сложные и специфичные. Наша задача как страховщика оказать максимальную поддержку всем участникам — снизить финансовые риски, упростить процесс привлечения средств для устранения неполадок. Разработанный продукт обеспечивает защиту вендоров, интеграторов и заказчиков. Если в ходе внедрения систем управления бизнес-процессами, включая ERP, что-то пошло не так — произошел тех. сбой или сотрудником допущена ошибка, — мы выплачиваем страхователю возмещение, которое можно направить как раз на решение проблемы. Также в покрытие полиса включается защита от киберинцидентов и диагностика информационных систем компании. Таким образом, продукт будет способствовать повышению эффективности компаний при переходе на отечественное ПО", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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Назад. 06 июня 2025
Ольга Сорокина рассказала о возможностях страхования процесса перехода на российские ERP-системы в рамках ЦИПР 2025
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