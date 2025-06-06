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Страховой Дом ВСК стал партнером экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии"

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Страховой Дом ВСК обеспечит участников международной экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии" защитой от несчастных случаев. Застрахованы будут все пассажиры кортежа из более чем 25 автомобилей: герои документального фильма и блогеры из всех стран-участниц экспедиции, организаторы, съемочная группа, а также самостоятельные участники и партнеры.

Экспедиция организована АНО "Международный центр региональной интеграции" (АНО "МЦРИ") при поддержке Фонда "Росконгресс", Российско-Таджикского делового совета и исполнительных органов власти Душанбе. Проект направлен на укрепление гуманитарных, деловых и научных связей в Центральной Азии, создает единое пространство доверия и сотрудничества через межкультурные коммуникации творческих и инициативных людей, формирует будущее региона и открывает новые горизонты для сотрудничества.

Экспедиция стартует 6 июня и пройдет через семь регионов России и пять стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан). За 50 дней участники преодолеют более 8 000 км и посетят свыше 30 городов, где проведут научные сессии, бизнес-форумы и культурные мероприятия.

Завершится экспедиция 22 июля в Душанбе первым Центральноазиатским международным экономическим форумом (ЦМЭФ), который соберет около 500 представителей бизнеса, государственных структур, науки и культуры, а также СМИ из стран-участниц.

"Поддержка таких масштабных инициатив, направленных на развитие международного сотрудничества, на расширение экономических и культурных связей между странами, соответствует ценностям ВСК. Мы гордимся возможностью поддержать участников экспедиции и обеспечить их страховой защитой, способствуя созданию атмосферы доверия и партнерства", — отметил Сергей Завгородний, старший вице-президент, руководитель дирекции корпоративных продаж Страхового Дома ВСК.

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Назад. 06 июня 2025
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