Самарский филиал РСХБ уведомляет о том, что переезд офиса, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 45 переносится на 23 июня 2025 года

06.06.2025 12:41 Читали 9

Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что переезд офиса Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 30.13.3349, расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 45 по техническим причинам переносится на 23 июня 2025 года. С 23 июня офис будет обслуживать клиентов по новому адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 68 В.