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Т1: "Бизнес нуждается в актуализации образовательных программ чаще, чем раз в год"

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"Образовательные программы в вузах необходимо обновлять чаще, чем раз в год — это позволит выпускникам решать задачи бизнеса сразу после окончания обучения", — заявила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу, на сессии "Кадры для экономики данных. Подготовка ИТ-специалистов нового поколения" в рамках ЦИПР-2025. При этом эксперт отметила, что подготовка компетентных кадров — общая задача для вузов, бизнеса и Минцифры.

ИТ-холдинг Т1 является одним из крупнейших работодателей в России — в компании трудятся более 27 тыс. сотрудников. По словам Екатерины Колесниковой, сегодня бизнесу нужны кадры, которые готовы к работе с прикладными задачами сразу после окончания обучения, именно поэтому холдинг дает возможность студентам знакомиться с реальными бизнес-кейсами. И, конечно, ключевую роль в подготовке таких специалистов играет Минцифры, которое стимулирует бизнес и образовательные учреждения к сотрудничеству.

"ИТ-холдинг Т1 активно работает со студентами. У нас уже есть успешный кейс с МАИ, с которым мы запустили магистратуру по большим данным и машинному обучению. В этом году Т1 с шестью крупными вузами выиграл конкурс Минцифры на создание совместных программ бакалавриата. Подобное сотрудничество позволяет будущим специалистам понимать, какие задачи стоят перед бизнесом сегодня, а ИТ-компаниям — делиться с вузами важными компетенциями, которые необходимы игрокам рынка здесь и сейчас. Мы также видим востребованность дополнительного образования у студентов", — поделилась Екатерина Колесникова.

В прошлом году Т1 запустил два больших образовательных проекта. Так, на участие в "ИТ-лагере Т1" всего было собрано более 3000 заявок: 1000 человек обучались онлайн, 158 вышли в оффлайн-этап и порядка 130 были приняты на работу в Т1. А благодаря "Открытым школам Т1" более 1500 студентов и специалистов с небольшим опытом работы за два месяца обучились востребованным ИТ-направлениям. При этом в условиях, когда необходимые для работы hard skills быстро устаревают или меняются, большое значение в ИТ-отрасли приобретают базовые знания, в том числе в области физики, подчеркнула эксперт. Кроме того, для ИТ-специалистов важны мета-скиллы, которые помогут быстро переквалифицироваться в новую профессию.

"Мы в Т1 ожидаем от кандидатов адаптивности, способности к непрерывному обучению, навыков критического мышления, а также лидерских компетенций. Видим, что нарастает тренд на уход от руководящих ролей, тем не менее способность работать в команде и управлять людьми будет все также востребована в компаниях. Поэтому мы всячески стимулируем развитие этого навыка — так, в одном из наших фокусных вузов топ-менеджеры Т1 читали лекции об улучшении лидерских качеств", — заявила Екатерина Колесникова.

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Назад. 05 июня 2025
Т1: "Бизнес нуждается в актуализации образовательных программ чаще, чем раз в год"
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