Организацией Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах займется региональный Союз молодежи

На протяжении многих лет Союз молодежи входил в оргкомитет Грушинского фестиваля, курировал деятельность пресс-центра и информационного центра, помогал в организации площадок с различными событиями.
Фестиваль пройдет 4-6 июля 2025 г. у Мастрюковских озер. Здесь вновь соберутся барды и любители авторской песни из разных уголков страны, чтобы поделиться своими произведениями, обменяться опытом и просто насладиться атмосферой дружбы и единства.
Гости фестиваля смогут не только услышать выступления известных исполнителей, но и открыть для себя новые таланты, представляющие свои песни. Будут работать площадки - "Главная сцена", "Победа", "Детско-молодежная сцена", "Конкурсная", "Чайхана" и другие.
Фестиваль проводится при поддержке правительства Самарской области.
Напомним, в 2024 г. Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах не проводился в связи с "возможными рисками в текущих условиях". Вместо него была подготовлена серия фестивальных концертов "На Грушинской волне", они прошли в Самарской области летом прошлого года.