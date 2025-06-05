Решением собрания акционеров Генеральным директором Страхового Дома ВСК избрана Анна Рыбина

05.06.2025 14:34 Читали 10

4 июня 2025 года Общее собрание акционеров Страхового акционерного общества приняло решение об избрании Генеральными директором ВСК Анну Геннадьевну Рыбину. Согласно требованиям действующего законодательства РФ решение о назначении вступает в силу со дня, следующего за датой согласования Банком России кандидатуры Анны Рыбиной на должность Генерального директора.

Анна Рыбина сменит на этом посту Александра Тарновского, работавшего в должности Генерального директора более 5 лет.

Собрание акционеров выражает благодарность Александру Терновскому за развитие Компании и перевод технологической инфраструктуры страховщика на качественно иной уровень.

На позиции Генерального директора Анна Рыбина сфокусируется на достижении целей стратегии Страхового Дома ВСК и амбициозных задач, направленных на развитие и внедрение передовых технологических решений, повышение операционной эффективности и оптимизации процессов, развитии профессионального роста и управления кадровым потенциалом коллектива компании.

Анна Рыбина родилась 18 января 1976 года в Москве. Окончила Государственный университет управления по специальности "Мировая экономика". Имеет значительный опыт в страховании. Работает в Страховом Доме ВСК с 1998 года. Занимала должности Главного андеррайтера, заместителя Генерального директора по андеррайтингу, руководителя центра урегулирования претензий. С 26 марта 2025 г. работала заместителем Генерального директора по управлению убытками. Обладая практическим опытом и глубоким пониманием страховой деятельности на руководящих должностях, Анна эффективно реализовала проекты по внедрению новых технологий в сфере андеррайтинга и тарификации, анализа больших данных для скоринга, совершенствования качества обслуживания клиентов.