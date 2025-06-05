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"Тил Эйчар" и "Юнион" запустят единую HR-платформу для подбора и мотивации персонала

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Сервис для мотивации сотрудников "Тил Эйчар" (продукт ГК "Юзтех") и платформа для автоматизации рекрутмента "Юнион" (вендор НОТА, ИТ-холдинг Т1) объявили о стратегическом партнерстве на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). Компании договорились объединить свои решения для создания комплексной HR-экосистемы, которая охватит весь цикл подбора персонала.

В результате сотрудничества "Юнион" и "Тил Эйчар" появится единое цифровое пространство c отдельными функциями рекрутмента, онбординга, адаптации, мотивации и удержания сотрудников. Планируется, что комплексное решение снимет нагрузку с HR-департаментов и внутреннего ИТ-отдела, сократит сроки внедрения и повысит отдачу от инвестиций в HR-технологии. Партнёрство игроков позволит клиентам получить готовое к взаимной интеграции решение, которое будет разворачиваться "под ключ".

"Отечественный HR-Tech сегодня очень фрагментирован: универсальные платформы отвечают основным потребностям клиентов, но не способны закрыть специфические задачи бизнеса. Развитие рынка возможно через консолидацию, поэтому компаниям важно сосредоточиться на поиске сильных коллег для объединения опыта и зрелости технологических решений. Теперь нашим партнером стала платформа "Тил Эйчар" — вместе мы сможем предлагать уникальный комплекс HR-решений как для найма, так и для развития и мотивации сотрудников", — комментирует Виктор Финк, директор HR-платформы для автоматизации рекрутмента "Юнион".

"Рынок стоит перед выбором: HRM или набор узкопрофильных решений. Но второй путь — это вызов для HR-директора: согласовать вендоров, интеграции, команды. Мы снимаем эту боль, предлагая продуманные связки из лучших решений, которые закрывают задачи как точечно, так и в комплексе — гибко, быстро и выгодно", — комментирует Анатолий Барсуков, коммерческий директор "Тил Эйчар".

Партнёры намерены совместно реализовывать проекты для крупных компаний из сферы промышленности, ритейла, ИТ и госсектора. В планах — углубление технологической совместимости продуктов и формирование единой проектной команды внедрения.

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Назад. 05 июня 2025
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