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ИТ-Холдинг Т1 и цифровой холдинг "РЖД-Технологии" заявили о стратегическом партнерстве

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4 июня 2025 года в рамках ежегодной конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между группой компаний Т1 и ООО "Цифровые сервисы", входящим в состав цифрового холдинга "РЖД-Технологии". Документ подписали генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов и генеральный директор ООО "Цифровые сервисы" Даниил Олейник.

Заключение соглашения является важным шагом в развитии долгосрочного партнерства, направленного на совместную реализацию комплексных цифровых проектов с использованием технологий больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта (ИИ). Перспективные направления будущего сотрудничества включают:

  • разработку и реализацию комплексных проектов на базе технологических и программных продуктов обеих компаний, ориентированных на нужды крупных российских инфраструктурных компаний;
  • наращивание совместного экспертного потенциала за счет синергетического взаимодействия специалистов, обмена опытом и лучшими практиками;
  • формирование и вывод на рынок ориентированных на отраслевую специфику предложений в области HR-tech, опирающихся на технологии ИИ и Big Data.

Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1, отметил: "Для нас это соглашение открывает новые перспективы для развития продуктов и комплексных решений, ориентированных на реальные задачи заказчиков в сфере транспорта, промышленности и стратегической инфраструктуры. Объединение наших технологических наработок и компетенций даст возможность не только разрабатывать и внедрять новые продукты, но и создать отраслевые стандарты работы с технологиями ИИ и Big Data".

Александр Мискарян, глава цифрового холдинга "РЖД-Технологии", оценивая потенциал предстоящего сотрудничества, заявил: "Одна из наших стратегических задач — продвижение на внешнем рынке цифровых решений, прошедших проверку и успешную апробацию в условиях такой крупной компании как "РЖД". Уверен, что совместная работа с ведущим российским ИТ-холдингом, открывает широкие возможности для реализации масштабных проектов, направленных на создание и внедрение востребованных на внешнем рынке продуктов и услуг с использованием ИИ и аналитики больших данных".

Даниил Олейник, генеральный директор ООО "Цифровые сервисы": "Сотрудничество с ИТ-холдингом Т1 для нашей компании — уникальная возможность осуществить синергию компетенций, раскрыть потенциал нашего опыта, полученного в ходе создания масштабных HR-tech и Data-решений для ОАО "РЖД". Нам есть, что предложить и чем заинтересовать рынок — от хранилища корпоративных данных до сервисного портала, обеспечивающий социально-кадровые услуги для более чем 600 тысяч сотрудников ОАО "РЖД" полностью в цифровом формате. Думаю, что партнерство с Т1 позволит создать действительно привлекательные и полезные продукты для российских заказчиков".

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Назад. 04 июня 2025
ИТ-Холдинг Т1 и цифровой холдинг "РЖД-Технологии" заявили о стратегическом партнерстве
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