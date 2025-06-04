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Москвичи — самые "аварийные" автопутешественники, каждая пятая выплата по ОСАГО — "туристическая"

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Не менее 57% россиян этим летом планируют путешествие по стране на своем автомобиле, это на 14 п. п. больше, чем два года назад — таковы результаты опроса ГК АВТОДОМ*. При этом по данным Страхового Дома ВСК около 22% ДТП на дорогах случаются именно во время междугородных поездок. Аналитики компаний составили список наиболее аварийных и безопасных туристических городов России, а также выяснили, с какими поломками россияне чаще всего сталкиваются при путешествиях на авто.

По результатам опроса ГК АВТОДОМ россияне все чаще выбирают автотуризм, потому что это дает возможность планировать маршрут самому (41%), позволяет перемещаться между разными локациями в удобное время и в комфортном темпе (25%), а также обеспечивает экономию бюджета по сравнению с другими видами поездок (14%). Кроме того, поездки на собственном авто позволяют отдыхающим взять с собой больше вещей или не беспокоиться об ограничении в перевозке домашних животных (13%), а 7% туристов выбирают автопутешествия из-за возможности увидеть по дороге природные красоты или в рамках одной поездки посетить сразу несколько городов.

Наиболее распространенный риск при автопутешествиях — ДТП. По данным ВСК, на долю дорожных аварий с туристами приходится примерно 22% от общего числа происшествий по ОСАГО. Наибольшее число ДТП с туристами фиксируется в Москве (6,9%), Новосибирской области (6%), Краснодарском крае (вкл. Сочи) (5,4%), Московской области (4,5%), Санкт-Петербурге (3,8%), Омске (3,8%) и Башкортостане (3,7%).

Среди наиболее популярных туристических локаций самыми безопасными для автопутешественников являются города Ставропольского края (Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Архыз и пр.) (1% ДТП), Тула (0,9%) и Калининград (не более 0,3% ДТП с туристами).

Чаще всего в ДТП во время поездок по стране попадают отдыхающие из Москвы (47%), далее с большим отрывом следуют краснодарцы (3%), жители Ставропольского края (2,8%) и Челябинской области (2,7%).

При этом ДТП — не единственная проблема, с которой сталкиваются россияне в путешествиях на авто. Согласно опросу ГК АВТОДОМ, проведенному среди клиентов компании, самыми частыми поломками автомобиля во время путешествий на авто являются повреждения колес (38% респондентов), проблемы с тормозами (31%), перегрев двигателя (23%) и сколы на стеклах и зеркалах (18%).

Более половины российских автопутешественников (59%) перед дальней дорогой готовят авто к поездке. Чаще всего россияне уделяют внимание проверке шин (42%), тормозов (27%) и уровня технических жидкостей (18%), а также проверяют состояние аккумулятора (11%) и исправность фар (2%). Если, несмотря на предпринятые профилактические меры, поломок или мелких неисправностей авто в дороге избежать не удалось, большинство автовладельцев (53%) по возможности отложат ремонт до возвращения из путешествия, чтобы обратиться в привычный сервис или дилерский центр. Еще 39% россиян решатся сразу отремонтировать авто на ближайшей СТОА, а 8% — попробуют устранить поломку своими руками.

Большинство путешественников берут с собой в дорогу стандартный автомобильный набор: огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки (58%), про светоотражающий жилет помнят 22% водителей, а 20% не забудут инструменты для мелкого ремонта (баллонный ключ, домкрат, насос, набор ключей и отверток). Только 15% россиян признались, что берут в дорогу запасное колесо, 9% — канистру для бензина. Среди любителей автопутешествий только 8% тщательно готовятся к поездке, уточняя контакты ближайших на маршруте сервисных центров и аварийных служб.

*Опрос проводился среди 1500 респондентов — клиентов ГК АВТОДОМ в мае 2025 года.

**При ответе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

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Назад. 04 июня 2025
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