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РСХБ получил награду конкурса "Лучшая банковская программа для МСП"

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Россельхозбанк вышел в финал ежегодного конкурса "Лучшая банковская программа для МСП" и победил в номинации экспертного совета "Выбор профессионалов". Банк представил предпринимателям флагманский продукт 2025 года — пакет услуг для бизнеса в сфере гастроиндустрии "Шеф в деле". Любой владелец точки общепита может оформить бесплатное банковское обслуживание навсегда, а также получить шанс рассказать о своем бизнесе в эфире телеканала "Пятница".

На конкурсе Россельхозбанк презентовал продукты для малого и среднего бизнеса и рассказал про пакет для бизнеса "Шеф в деле", который предполагает бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, бесплатные безлимитные переводы на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в другие банки, бесплатные переводы на счета физических лиц до 1 млн руб., бесплатное снятие наличных в кассе банка до 1 млн руб., а также комиссию в 0,4% за торговый эквайринг.

Помимо расчетно-кассового обслуживания в программе "Шеф в деле" рестораторы могут прислать видеовизитку с описанием своего ресторана и принять участие в розыгрыше дополнительных призов. Россельхозбанк и телеканал "Пятница" выберут 5 рестораторов и с каждым из них снимут специальный выпуск программы "Шеф в деле". Еще 40 призеров получат денежные подарки из призового фонда, который составляет 10 млн рублей.

"Россельхозбанк 25 лет работает с предприятиями агропромышленного комплекса и понимает их запросы. Ресторанный сегмент играет важнейшую роль в цепочке производства и потребления для сельхозпроизводителей. Мы увидели, что можем помочь участникам рынка, и создали решение, которое учтёт их реальные потребности. Независимое экспертное и бизнес-сообщество подтвердило, что мы предлагаем одни из самых комфортных условий на рынке МСП. Мы рады получить такую высокую оценку со стороны нашей целевой аудитории — собственников бизнеса", — отметил директор Департамента транзакционного бизнеса РСХБ Валерий Талалаев.

Финал ежегодного конкурса "Лучшая банковская программа для МСП" проводился в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" и прошел в Торгово-промышленной палате РФ. Он завершил серию отборочных мероприятий, в которых были представлены 102 программы для малого и среднего бизнеса от 31 банка из 19 регионов России. Россельхозбанк прошел в финал конкурса и выиграл в номинации экспертного совета "Выбор профессионалов".

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